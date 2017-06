Call of Duty: WW2: Weitere Details zum Multiplayer-Modus bekannt

Am 03. November 2017 kehrt Entwickler Sledgehammer Games mit Call of Duty: WW2 zurück zu den Wurzeln der beliebten Shooter-Reihe von Publisher Activision. Im Rahmen des Livestreams "Making of Call of Duty" zur E3 2017 hat das Team nun neue Details zum Multiplayer-Modus verraten. Unter anderem ersetzt ein neues Divisionen-System die bekannte "Erstelle eine Klasse"-Funktion. Alle Divisionen haben einen eigenen Spielstil - einzelne Fähigkeiten und Waffen können jedoch vom Spieler nach Wunsch angepasst werden. Auch die sogenannten Perks wird es nicht mehr geben.

Insgesamt fünf verschiedene Divisionen (Airbourne, Armored, Mountain, Expedition und Infantry) wird es in Call of Duty: WW2 geben. Die einzelnen Klassen können auch weiterhin während einer Partie ausgewechselt werden. Sledgehammer Games hat darüber hinaus auch über die "Headquarters" gesprochen. Dabei handelt es sich um Orte für bis zu 48 Spieler, die dort auf verschiedene Arten miteinander kommunizieren können. Außerdem wird es dort einen 1 vs. 1-Modus und eine High-Score-Challenge geben.

Das Entwicklerteam hat zudem bekannt gegeben, dass es im Spielmodus "War" einige Karten geben wird, die exklusiv für diesen Modus vorgesehen sind. In "War" müssen Spieler ein spezielles Objekt verteidigen oder angreifen. Kürzlich hat Sledgehammer Games die Daten für die kommende Beta-Phase bekannt gegeben. Demnach dürfen zwischen dem 25. August und 28. August 2017 zunächst nur PlayStation 4-Spieler loslegen, bevor zwischen dem 01. September und 04. September 2017 auch Xbox One-Spieler hinzustoßen werden. Eine Beta für den PC wurde bislang noch nicht bestätigt. Der nächste Livestream des Teams gibt einen detaillierten Einblick in den Zombie-Modus des Spiels. Weitere Meldungen zu Call of Duty: WW2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers