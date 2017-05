Wenn man alleine die Likes und Dislikes der Ankündigungstrailer von Call of Duty: WW2 und Infinite Warfare auf Youtube miteinander vergleicht, scheint die Sache klar zu sein: Mit dem nächtsen Ableger der renommierten Reihe und seinem WK2-Setting hat Activision genau die richtige Wahl getroffen. Doch kann man das alleine anhand von Youtube-Wertungen sagen? Wir wollen der Sache doch lieber ein wenig mehr auf den Grund gehen und wollen durch unsere Umfrage in Erfahrung bringen, ob auch ihr mit dem am 3. November erscheinenden WK2-Shooter bislang zufrieden seid. Hättet ihr euch etwa doch lieber einen Schauplatz in Vietnam oder Korea gewünscht? Wäre eine Kampagne aufseiten der Sowjets besser als die amerikanische Perspektive gewesen? Wie sieht es mit euren Vorlieben aus, ist euch der Singleplayer-Modus am wichtigsten oder doch die hitzigen Mehrspielergefechte? Diese und noch einige weitere Fragen warten darauf, von euch beantwortet zu werden!

Übrigens: Falls ihr euch noch nicht mit dem Spiel beschäftigt habt, könnt ihr euch unsere große Call of Duty: WW2-Vorschau auf der Webseite durchlesen. Unser Shooter-Experte Matti hat sich mit den Entwicklern in London getroffen und sie mit Fragen durchlöchtert. Außerdem haben wir eine Call of Duty: WW2-Themenseite, auf der ihr alle wichtigen Meldungen zum kommenden Activision-Shooter findet.

Nehmt an der nachfolgend eingebetteten beziehungsweise verlinkten Umfrage teil, um uns eure Meinung zu Call of Duty: WW2 mitzuteilen. Wir bedanken uns schon einmal vorab für alle Teilnehmer und ihre Zeit! Wenn ihr wollt, könnt ihr uns eure Meinung auch im Kommentarbereich mitteilen.





Achtung: Hier geht es zur Umfrage für alle Mobile-User