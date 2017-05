Call of Duty: WW2: Reveal-Trailer kommt auf Youtube äußerst gut an

Activision scheint mit seiner "Back to the Roots"-Strategie bei Call of Duty: WW2 den Nerv vieler Spieler zu treffen. Der Ende April veröffentlichte Enthüllungstrailer kommt bei Youtube jedenfalls äußerst gut an. Der Clip kommt bei etwa 15 Millionen Ansichten auf knapp 1 Million Likes, bei etwas mehr als 80.000 Dislikes. Beim vorherigen Teil der Shooter-Reihe Call of Duty: Infinite Warfare sah das noch ganz anders aus. Das Ergebnis war nach identischem Zeitraum annähernd umgekehrt. In den Kommentaren machte sich Häme, insbesondere ob des futuristischen SciFi-Settings breit.

Ob sich der Zuspruch bei Youtube auch auf den Verkaufserfolg von Call of Duty: WW2 widerspiegeln wird, bleibt indes natürlich erst noch abzuwarten. Call of Duty: Infinite Warfare schwächelte allerdings im Nachgang auch tatsächlich an den Ladenkassen. In unserer Umfrage seid ihr gefragt: Was haltet ihr von Call of Duty: WW2 und seinem neuen / alten 2.-Weltkriegs-Setting? Folgt dem Link und teilt uns eure Meinung mit! Alle weiteren News und Infos zum Anfang November 2017 erscheinenden Ego-Shooter findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Call of Duty: WW2.