Call of Duty: WW 2 kommt am 3. November 2017 auf den Markt - für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der Termin, der bereits seit geraumer Zeit als Gerücht durch die Weiten des Internets kursiert, scheint sich zu bestätigen. Wie sich mehreren Twitter-Beiträgen entnehmen lässt, brachte Activision am Saint-Lazare-Bahnhof in Paris ein riesiges Call of Duty-Plakat an, das für den Release-Termin am 3. November wirbt. Damit würde das neue Call of Duty erneut an einem Freitag erscheinen.

Über seine offiziellen Kanäle bestätigte Publisher Activision den Termin bislang nicht. Das dürfte allerdings nur noch eine reine Formsache sein. Die offizielle Bestätigung ist für den 26. April zu erwarten. Am Mittwoch soll Call of Duty: WW2 in einem Live-Stream präsentiert werden. Noch ist unklar, welche Inhalte in der für 19 Uhr angesetzten Übertragung tatsächlich zu sehen sind. Wir tippen auf einen Debüt-Trailer mit ersten Gameplay-Szenen. Alle Details zum neuen Call of Duty: WW2 lest ihr morgen Abend auf unserer Webseite - schaut unbedingt vorbei.

Behaltet am besten unsere Themenseite zu Call of Duty: WW2 im Auge. Denn hier laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zusammen. Mit Call of Duty: WW2 wollen Publisher Activision und Entwicklerstudio Sledgehammer Games zurück zu den Wurzeln der Ego-Shooter-Reihe kehren. Nach mehreren Ausflügen in technologisch fortgeschrittene SciFi-Welten macht CoD: WW2 eine Rolle rückwärts - und nutzt den Zweiten Weltkrieg als Setting. Konkrete Infos zum Szenario gibt's morgen.

Call of Duty WW2 : le 3 novembre 2017.#SaintLazare pic.twitter.com/Pw9uLgGNT4 — Maxime Chao (@MaximeChao) April 24, 2017