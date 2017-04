Call of Duty: WW2 - Release und Vorbesteller-Boni durch Poster geleakt

Ein Poster zum jüngst offiziell angekündigten Call of Duty: WW2 wurde ins Netz geleakt. Dieses beschreibt die Pre-Order-Boni des Shooters sowie das Release-Datum der Xbox-One-Version. Da alle Versionen (PC, PS4 und Xbox One) in den vergangenen Jahren simultan erschienen sind, kann davon ausgegangen werden, dass der WW2-Shooter von Activision auch dieses mal zeitgleich auf allen Systemen herauskommt. Die Veröffentlichung wird auf den 3. November 2017 datiert, was auch gut ins bisherige Schema passt, da die letzten Ableger auch immer in diesem Zeitraum erschienen sind.

Private Beta für Vorbesteller

Auf dem Poster enthalten sind auch Informationen zu den Pre-Order-Boni des Titels. So soll jeder Vorbesteller Zugang zu einer Private Beta erhalten. Wann diese stattfindet, ist aber aktuell noch nicht bekannt. Schätzungsweise wird das einige Tage bis hin zu wenigen Wochen vor dem Release der Fall sein.

Monumentale Schlachten und die Rückkehr zu den Wurzeln

Auch das Setting des Shooters wird im Text etwas beschrieben. Dieses wird, wie bekannt, der Zweite Weltkrieg sein. Bekannte Kämpfe der Geschichte sollen darin vorkommen, so auch die monumentale Schlacht um die Normandie. Klassisches Call-of-Duty-Gameplay soll das Spiel wieder zu den Wurzeln zurückbringen und eine atemberaubende Erfahrung bieten, welche den Zweiten Weltkrieg für eine neue Gaming-Generation neu definiert.

Zeitexklusive Inhalte für PlayStation-Spieler

PlayStation-Zocker haben zusätzlichen Grund zur Freude, denn es ist nun bekannt, dass sämtliche Map Packs von Call of Duty: WW2 auf Sonys Konsolen früher als auf anderen Systemen erscheinen - diese zeitliche Exklusivität konnte sich Sony in diesem Jahr erneut sichern. Auch erste offizielle Ingame-Screenshots zum WW2-Shooter, der mit dem nächsten Teil erneut zu den Wurzeln zurückkehrt, was das Setting angeht, wurden veröffentlicht. Ihr könnt sie euch im selben Artikel ansehen, der von der Zeitexklusivität für PS4-Konsolen handelt. Folgt dazu einfach unserem Link.

Weitere Informationen über Call of Duty: WW2 findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite, die laufend erweitert wird.

Quelle: fspoint.com