Noch vor der Präsentation von Call of Duty: WW2 heute Abend sind neue Marketing-Materialien zum Ego-Shooter aufgetaucht. Die offenbar an Gamestop ausgehändigten Werbeposter kündigen eine Pro Edition an, die sich wohl exklusiv über den Händler kaufen lässt. Die Sonderauflage enthält neben der Vollversion in schickem Steelbook auch den Season-Pass, der Zugriff auf alle geplanten DLCs gewährt - Details zu den Zusatzinhalten sind bislang nicht bekannt. Einen Preis nennt das Werbematerial nicht. Womöglich lässt sich die Call of Duty: WW2 Pro Edition für rund 100 Euro kaufen. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite.

Zusätzlich bestätigen die Poster den bereits gestern enthüllten Release-Termin zu Call of Duty: WW2: Der Ego-Shooter kommt am 3. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt. Weiteres Werbematerial von Gamestop weist außerdem auf eine Beta zum Ego-Shooter hin. Dabei erhalten alle Vorbesteller Zugriff auf die Testphase - PS4-Spieler zocken die Call of Duty: WW2-Beta offenbar vor allen anderen. Spieler auf PC und Xbox One legen vermutlich später los. Ein Termin für die Beta existiert bislang nicht. Weitere Infos sind für heute Abend zu erwarten. In einem Live-Stream soll Call of Duty: WW2 erstmals vorgestellt werden.

Quelle: Charlieintel (2)