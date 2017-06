Call of Duty: WW2 in der Vorschau - Zurück zu den Weltkriegs-Wurzeln

Kaum zu glauben, aber wahr: Es gab eine Zeit, da lauerten Zweiter-Weltkriegs-Shooter hinter allen Ecken und jedes Entwicklerteam, das etwas auf sich hielt, hatte einen in petto. So ausufernd war der Schwall, dass Shooter-Fans die Thematik nicht mehr sehen konnten und die Studios dieser Welt sich etwas Neues überlegen mussten - Shooter-Settings wurden immer weiter in die Zukunft verlegt.

Heutzutage ist die "moderne Kriegsführung", gerne auch mal mit Robotern auf dem Schlachtfeld oder im Weltall, in Sachen Beliebtheit ziemlich genau dort angekommen, wo die Zweiter Weltkriegs-Spiele waren, als sie ihren Zenit endgültig überschritten hatten. Das Resultat: Im Jahre 2017 kehrt die Call of Duty-Reihe ins historische Setting der Jahre 1944-1945 zurück, nachdem Konkurrent Battlefield 1 bereits den Ersten Weltkrieg für sich entdeckt hat - und die Fans sind entzückt. Wir durften auf der E3 einer umfangreichen Video-Demo zum Singleplayer-Modus des Abenteuers beiwohnen und im Mehrspieler-Modus selbst Hand anlegen. Hier verraten wir, wie gut uns der Back-to-the-roots-Shooter bisher gefällt.

Red Ronald ist einfach gut

Im uns vorgeführten Singleplayer-Video finden wir uns in Gestalt des unerfahrenen, jungen Rekruten Ronald "Red" Daniels sieben Wochen nach dem D-Day im Rahmen der "Operation Cobra" inmitten einer gewaltigen Schlacht in einem verschlafen wirkenden französischen Dörfchen wieder. Unser Ziel: Die Kirche in der Mitte des Örtchens einnehmen, was allerdings angesichts der Heerscharen an deutschen Soldaten leichter gesagt als getan ist. Wenig überraschend: Doppelsprünge, Wandläufe, biomechanisch verbesserte Körperteile und andere Kinkerlitzchen aus den letzten paar Serienablegern sind Geschichte - stattdessen heißt der neue, alte Anspruch "Boots on the ground" also "Stiefel auf den Boden!".

Call of Duty WW2: Neue Screenshots von der E3 2017 (3) Quelle: Activision



Hier stehen die Schießereien und sonst nichts im Mittelpunkt! Und so wirken die Schlachten denn auch sehr direkt. Granaten wirft Red nur in den seltensten Fällen, meistens rückt er seinen Widersachern mit Maschinen- oder Schrotgewehr auf die Pelle, selten aus weniger als ein paar Metern Entfernung. Deckung suchen, weiter vorrücken, Deckung suchen, Gegner ausschalten - das fühlt sich in seiner klassischen Machart schon regelrecht erfrischend an! Das soll aber natürlich nicht heißen, dass WW2 kein klassisches Call of Duty ist. Es kracht und bumst an allen Ecken und Enden, die Gegner sind zwar nicht so zahlreich wie in den letzen CoD-Teilen, greifen aber trotzdem in großen Gruppen an, und eine geskriptete Sequenz jagt die nächste. Die Entwickler haben den Anspruch an ihr Spiel, eine historisch akkurate Darstellung des Zweiten Weltkriegs abzuliefern - wir bezweifeln aber ernsthaft, dass ihnen das mit dieser Art von Präsentation wirklich gelingt.

Spielerische Varianz

Immerhin, mit der an einigen Stellen extrem drastischen Gewaltdarstellung zeigen die Macher doch auf, dass Menschen im Krieg nicht einfach umfallen, sondern einen qualvollen Tod sterben - zumindest nehmen wir an, dass dies die Intention der Entwickler war. Davon, dass sie einfach gerne platzende Köpfe, aufgeschlitzte Leibe und explodierende obere Körperhälften zeigen wollten, einfach um zu schockieren, gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Besonders bei Nahkampfangriffen, aber auch in einigen Zwischensequenzen, wird es teilweise richtig, richtig blutig. Schwache Mägen sind hier definitiv fehl am Patz! Aber die meiste Zeit sind wir ja ohnehin hinter Kimme und Korn und bekommen die Schrecken um uns herum zumindest nicht ganz so direkt mit - vor allem auch deswegen, weil wir ständig durch neue Ereignisse abgelenkt werden.

Von den unzähligen, aneinander gereihten und völlig belanglosen Beschäftigungen á la Drohnenflug, Panzersteuerung, Unsichtbarkeits-Tool und Co. der letzten paar Teile sind die gut gelungenen, auflockernden Sequenzen in der Video-Demo aber zum Glück weit entfernt: Im Kirchenschiff angekommen etwa sehen wir uns einem besonders starken Feind mit Flammenwerfer gegenüber. Ist er erledigt und sind wir irgendwann ganz oben am Kirchturm angekommen, erwartet uns eine Sniper-Mission, die an dieser Stelle thematisch passt und nicht einfach notdürftig reingepresst wirkt. Lediglich einige banale Quick-Time-Events beim darauffolgenden Verlassen des Turmes, bei dem ein großer Teil der Kirche über uns zusammenbricht, hätten wir nicht gebraucht - allzu ausufernd wirkte diese Sequenz aber zum Glück nicht.

Call of Duty WW2: Neue Screenshots von der E3 2017 (6) Quelle: Activision

Heile, heile Segen

Kurz darauf endete das Video. Währenddessen wurden uns einige neue Elemente aus der Kampagne erklärt. So ist selbstgenerierende Lebensenergie tatsächlich Geschichte. Stattdessen heilen wir uns mit Medi-Packs. Diese liegen aber nicht wie in seligen Shooter-Tagen einfach herum, sondern werden uns von unseren Soldaten-Kollegen bei Bedarf in die Hand gedrückt. Allerdings, so scheint es, muss einige Zeit vergehen, bis wir erneut nach einem neuen Heil-Item fragen können - eine simple, aber sehr elegante Lösung, die an die Dynamik zwischen Booker und Elizabeth in Bioshock Infinite erinnert. Ebenso wurde darauf eingegangen, wo es uns im Verlauf der Handlung noch hin verschlagen wird. Angefangen offenbar am D-Day, zieht es uns als Red nach Frankreich durch weitere Teile Europas, etwa Belgien und Deutschland, wo wir an tatsächlich historischen Schlachten teilnehmen werden. Wie gesagt, "historisch" nach Call of Duty-Verständnis, also alles auf Lautstärkepegel zehn. Aber interessant: Im Vergleich zu den direkten Vorgängern wirkt das Gameplay trotzdem deutlich langsamer. Überraschend, wie sehr sich Spiele-Standards innerhalb weniger Jahre wandeln können! Wir wundern uns aber nicht zu sehr, sondern stellen fest: Das, was wir zu sehen bekamen, wirkte schon sehr hochwertig und durch das "neue" Setting auch deutlich anders als die letzten Serien-Vorgänger. Bleibt aber die Frage: Wie spielt sich der Mehrspielerpart?

Call of Duty WW2: Neue Screenshots von der E3 2017 (7) Quelle: Activision

Virtuelles Weltkriegs-Gemetzel

Denn auch wenn die Kampagne spannend wirkt, ist es natürlich wieder mal der Multiplayer-Modus, der darüber entscheiden wird, wie erfolgreich das Spiel schlussendlich sein wird. Auf der E3 durften wir unser Talent als Soldat in drei Spielmodi und auf ebenso vielen Maps auf die Probe stellen: Team Deathmatch, Domination und Warmode. Team Deathmatch und Dominition bieten genau das, was man erwartet, also Team-Gefechte und Stellungseroberungen. Warmode hingegen geht in eine etwas andere Richtung und stellt uns vor die Aufgabe, diverse vorgegebene Herausforderungen auf der Map zu absolvieren, was die Gefechte fast in so etwas wie kleine Geschichten einbindet.

So gilt es etwa, eine Stellung zu halten, feindliche Lager mit Ressourcen zu sprengen, eine kaputte Brücke zu reparieren oder gegnerische Stellungen einzunehmen. Klingt spannend und spielt sich spaßig, allerdings wird dieser Modus wohl nicht ein derartiger Dauerbrenner werden wie die bekannten Mehrspieler-Klassiker wie Deathmatch. Spielerisch gleichen sich die Modi allerdings natürlich und ähneln doch recht stark dem, was auch die Kampagne bietet; also ein etwas geruhsameres Gameplay als bisher, Konzentration aufs Zielen und Schießen anstatt auf die Bewegung durch die Levels und ein generell bedachteres Vorgehen als in den letzten paar Ablegern. Allerdings, Medi-Packs erwarten uns im Multiplayer nicht, hier wird wie üblich automatisch nach einigen Sekunden geheilt - wir halten es aber für denkbar, dass in den kommenden Monaten ein Spielmodus angekündigt wird, in dem wir auch hier auf externe Heilung angewiesen sind.

Call of Duty WW2: Neue Screenshots von der E3 2017 (2) Quelle: Activision

Der Schritt zurück als Schritt vorwärts?

Neben Panzern im Mehrspielermodus, in Call of Duty auch keine Selbstverständlichkeit, erwarten uns fünf verschiedene Divisionen, zwischen denen wir wählen können und die mit verschiedenen Fähigkeiten und Waffen-Skills ausgestattet sind. Die Airborne Division agiert schnell und leise, die Mountain Division wartet mit talentierten Snipern auf - und auch Infantry, Armory und Expeditionary verfügen über ihnen eigene Talente. Wer ein wenig Zeit braucht, um sich vor den Matches für seine Klasse zu entscheiden, kann dies übrigens im sogenannten Headquarter tun, der interaktiven Lobby von Call of Duty: WW2. Details zu diesem Ort stehen noch aus, er soll aber wohl ähnlich funktionieren wie der Turm aus Destiny. Klingt alles sehr spannend und durchdacht - sowohl der Singleplayer- als auch der Mehrspieler-Part. Ob es schlussendlich auch durchdacht ist, muss das Spiel noch beweisen. Wir freuen uns jedenfalls darauf, endlich mal wieder in einem historischen Setting den Ruf der Pflicht zu vernehmen - und fragen uns, ob wir uns wohl in zehn Jahren nach einem modernen Setting zurücksehen werden, von dem man dann schon ewig nichts mehr gesehen hat.