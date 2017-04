Call of Duty: WW2 kommt - und nutzt den Zweiten Weltkrieg als Setting. Mit der Rückkehr in eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte greifen CoD-typisch auch die Nazi-Zombies wieder an. Während uns die Entwickler auf einem Event in London noch keine konkreten Details zum Koop-Modus von Call of Duty: WW2 nennen wollten, wurden sie im Rahmen des Live-Streams am gestrigen Abend konkreter. Darin war für kurze Zeit ein Artwork zu sehen, das einen ekligen Nazi-Zombiesoldaten zeigte. Das Bild haben wir oberhalb der Meldung eingebunden.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter bestätigten die Entwickler von Sledgehammer Games die Untoten für das neue Call of Duty ebenfalls. "Ein erster Blick: Nazi-Zombies für Call of Duty: WW2 bestätigt!" Damit ist der populäre Koop-Zombie-Spaß also auch im neuen Ableger von Call of Duty enthalten. Konkrete Details zur kooperativ spielbaren Zombie-Hatz sind bislang nicht bekannt. Jedoch soll sich die Geschichte der Koop-Kampagne um einen verzweifelten Versuch des Dritten Reichs drehen, die Wendung des Krieges doch noch einzuläuten und eine schlagkräftige Armee auf die Beine zu stellen.

"Als ultimatives Zombies-Erlebnis für eine neue Generation führt Call of Duty: WW2 außerdem einen brandneuen Koop-Modus ein, der mit einer eigenen Story voller unerwarteter, schweißtreibender Action während des Zweiten Weltkriegs ausgestattet ist", kommentiert Activision zur Ankündigung. Details zum Koop-Modus sind übrigens nicht für die E3 2017 zu erwarten - dort soll vor allem der Multiplayer-Modus vorgestellt werden. Infos zur Koop-Kampagne folgen nach Angaben des Publishers zu einem späteren Zeitpunkt. Unsere Themenseite zu Call of Duty: WW2 hält euch auf dem Laufenden. Der Release von Call of Duty: WW2 ist für den 3. November geplant - auf PC, Xbox One und PlayStation 4. Inwiefern die Nazi-Zombies möglicherweise Einfluss auf die deutsche Version des Ego-Shooters haben, bleibt abzuwarten. Denkbar wäre, dass die Entwickler Schnitte vornehmen und verfassungswidrige Symbole entfernen müssen. Eindrücke zu Call of Duty: WW2 lest ihr in unserer ausführlichen Vorschau.