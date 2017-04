Call of Duty: WW2 - Map Packs auf PS4 30 Tage früher, erste Screenshots online

Publisher Activision hat kürzlich den neuen Shooter Call of Duty: WW2 offiziell angekündigt. Der nächste Teil der beliebten Shooter-Serie verzichtet dieses Mal auf futuristisches Setting und wird im Zweiten Weltkrieg spielen. Einen Release-Termin gibt es bisher noch nicht, vermutlich wird aber die bisherige Tradition beibehalten werden und CoD: WW2 im November dieses Jahres auf den Markt kommen. Weitere offizielle Informationen über das Setting und die Story des Spiels werden für eine große Enthüllung in den nächsten Tagen versprochen.

PlayStation-Spieler erhalten Map Packs einen Monat früher

Was aber bereits jetzt feststeht ist, dass sich Sony die Exklusivrechte für den Ego-Shooter sichern konnte, wie schon in den Jahren zuvor. Besitzer von PlayStation-Konsolen (PS4 und PS4 Pro) erhalten so sämtliche Map Packs für Call of Duty: WW2 30 Tage vor Spielern auf allen anderen Systemen. Diese Information ist, wie berichtet wird, dem offiziellen PS4-Packshot des Spiels zu entnehmen, das mit einem entsprechenden Logo versehen ist.

Erste Screenshots

Auf der offiziellen Call-of-Duty.Seite sind inzwischen auch die ersten offiziellen Screenshots zu Call of Duty. WW2 aufgetaucht. Sie zeigen erste Ingame-Aufnahmen aus dem Spiel und untermauern das Setting des Zweiten Weltkriegs. Ihr könnt euch diese ersten drei offiziellen Screenshots nachfolgend anschauen. Leider stehen sie nicht in hochaufgelöster Version zur Verfügung.

Die ersten offiziellen Screenshots zu Call of Duty: WW2 wurden veröffentlicht. Quelle: charlieintel.com Offiziell ist auch, dass Call of Duty: WW2 für den PC, die PS4 sowie die Xbox One erscheinen wird.

