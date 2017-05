Call of Duty WW2: ​Live-Stream zur Entstehung des Ego-Shooters heute Nacht

Call of Duty: WW2 im Live-Stream: Activision und Sledgehammer Games kündigen für heute Nacht eine weitere Live-Veranstaltung an. Im auf Facebook übertragenen Event soll vorrangig die Entstehung des neuen Ego-Shooters im Vordergrund stehen. Darüber hinaus kündigen die Entwickler an, die am häufigsten gestellten Fragen aus der Community beantworten zu wollen. Der Livestream lässt sich pünktlich um Mitternacht auf der Facebook-Seite von Call of Duty verfolgen. Ob im Event auch neue Spielszenen gezeigt werden, ist wahrscheinlich, bleibt aber abzuwarten. Für die nächsten Wochen sind weitere Live-Streams geplant. Unsere Themenseite zu Call of Duty: WW2 hält euch mit aktuellen Meldungen auf dem Laufenden.

Nach mehreren Ausflügen in technologisch fortgeschrittene Sci-Fi-Welten soll Call of Duty: WW2 nun zu seinen Wurzeln zurückkehren. Der Ego-Shooter versetzt euch an Schauplätze des Zweiten Weltkrieges. Call of Duty: WW2 erzählt die Geschichte des US-Soldaten Red Daniels, der 1944 am D-Day in der Normandie landet. Zu den bestätigten Schauplätzen zählen unter anderem auch Paris und Aachen. Den Debüt-Trailer zu Call of Duty: WW2 könnt ihr euch nachfolgend anschauen.

Weitere Informationen zu Call of Duty: WW2 sind für die E3 2017 zu erwarten. Im Rahmen der Spielemesse soll der Multiplayer-Modus vorgestellt werden. Der Release von Call of Duty: WW2 ist für den 3. November geplant - auf PC, Xbox One und PlayStation 4. Eindrücke zu Call of Duty: WW2 lest ihr in unserer ausführlichen Vorschau.

Quelle: Facebook