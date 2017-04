Die Ankündigung von Call of Duty: WW2 steht kurz bevor: Die Premiere läuft heute um 19 Uhr. Interessierte erhalten per Live-Stream die Möglichkeit, die Präsentation zum neuen Ego-Shooter am heimischen Bildschirm zu verfolgen. Den Call of Duty: WW2 Stream haben wir unterhalb dieser Meldung eingebunden - er sollte pünktlich um 19 Uhr beginnen.

Noch ist unklar, welche Inhalte Activision von Call of Duty: WW2 im Live-Stream konkret zeigen will. Wir tippen darauf, dass wir neben einen Debüt-Trailer auch erste Spielszenen zu sehen bekommen. Zudem dürfte der Publisher den Release-Termin zu CoD: WW2 offiziell bestätigen. Das ist aber nur noch reine Formsache: Auf jüngst in Paris gesichteten Postern war das Veröffentlichungsdatum für den neuen Ego-Shooter schon groß zu sehen.

Dass heute ein Call of Duty: WW2 Live-Stream folgt, kündigte Activision bereits in der vergangenen Woche an. Seitdem wissen wir auch, in welchem Setting der von Sledgehammer Games entwickelte Ego-Shooter spielt: im Zweiten Weltkrieg - entsprechende Gerüchte kursierten bereits Wochen zuvor durch das Internet.

Nach mehreren Ausflügen in technologisch fortgeschrittene SciFi-Welten macht das neue Call of Duty also eine Rolle rückwärts. Welche Schauplätze ihr bereisen dürft, erfahren wir vermutlich um 19 Uhr - wenn der Call of Duty: WW2 Stream live geht. Weitere Infos erwarten euch ab 19 Uhr auch auf unserer Webseite! Schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zu Call of Duty: WW2 vorbei.