Call of Duty: WW2 - Generell keine NS-Symbolik im Multiplayer

Im Multiplayer von Call of Duty: WW2 wird es generell keinerlei NS-Symbolik zu sehen geben. Publisher Activision denkt, dass Hakenkreue, SS-Runen etc. einfach nichts in einem in erster Linie auf schnellen Spaß ausgerichteten Modus zu suchen hätten. Einen Grund für die Entscheidung dürfte allerdings wohl auch die Tatsache gespielt haben, dass im Multiplayer von Call of Duty: WW2 - im Gegensatz zur Singleplayer-Kampagne - logischerweise auch die deutsche Seite übernommen werden kann. Gerade wegen des letztgenannten Punktes will Activision den Multiplayer-Fans auch freie Hand bei der Charaktergestaltung in Call of Duty: WW2 lassen, nimmt sich also eine weitere künstlerische Freiheit.

So können beispielsweise auch auf deutscher Seite farbige Avatare mitmischen, was natürlich in der Realität nicht der Fall war. In der bereits angesprochenen Kampagne legt Activision mehr Wert auf Authentizität. Dementsprechend wird es (natürlich nur in den internationalen Fassungen von Call of Duty: WW2, nicht aber in der deutschen) NS-Symbolik geben. Wohingegen man farbige Soldaten in den Reihen der virtuellen Wehrmacht vergebens suchen wird. Alle weiteren News und Infos zum Weltkriegs-Shooter findet ihr auf unserer Themenseite zu Call of Duty: WW2.

Quelle: Eurogamer