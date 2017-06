Wenige Tage vor der E3 2017 nennen die Entwickler von Sledgehammer Games neue Details zu Call of Duty: WW2. Im Gespräch mit dem PlayStation-Blog plaudert Studioleiter Glen Schofield unter anderem über die Kriegsschauplätze im neuen Ego-Shooter. "Wir konzentrierten uns auf die europäischen Kriegsschauplätze, denn wir wollten eine sehr persönliche Geschichte abliefern, die zeigt, wie es zu dieser Zeit war, ein Soldat dieses Dienstgrades zu sein. Um diese Geschichte zu erzählen, mussten wir uns auf eine enge Gruppe fokussieren, die zusammen angefangen hat, zusammen gekämpft hat und sich zusammen über eine längere Zeit gequält hat", erklärt der Mitgründer von Sledgehammer Games. Daher spielt Call of Duty: WW2 wohl vorwiegend an den Fronten in Europa.

Kampagne: Frau spielbar

Die Kampagne von Call of Duty: WW2 dreht sich - wie bereits bekannt - um den Soldaten Donald "Red" Daniels und seine Gruppe. "Während die Hauptstory Red folgt, werdet ihr auch einige andere Charaktere spielen, auf die Red trifft, inklusive einer Kämpferin der französischen Widerstandsbewegung namens Rousseau", ergänzt Schofield im PlayStation-Blog. Für den Mehrspieler-Modus von Call of Duty: WW2 hatten die Entwickler weibliche Soldaten schon bestätigt.

Für die Kampagne hebt Schofield das Teamwork in den Vordergrund: "Ihr werdet zum Beispiel Features wie das Zuwerfen von Munition und Health Packs sehen und wir werden noch andere neue Innovationen enthüllen, wenn der Launch näher rückt. Des Weiteren werden die Mechaniken und die Physik von Fahrzeugen realistischer sein. Die KI ist ein weiteres Gebiet, das wir im Auge haben, und mit den neuen Truppenmechaniken wollen wir, dass klügere Charaktere mit euch in einer realistischeren und sinnvollen Art interagieren."

Neue Mehrspieler-Variante: Kriegsmodus

Michael Condrey, ebenfalls Mitgründer von Sledgehammer Games, äußert sich im PlayStation-Blog zum Mehrspieler-Modus von Call of Duty: WW2. "Was ich schon sagen kann, ist, dass ihr authentische Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg, symbolträchtige Kampfschauplätze und haufenweise neue Wettkampfarten erwarten könnt. Wir arbeiten sogar an einer neuen Weise, wie die Spieler in einem sozialen Raum interagieren können, der ganz neu bei Call of Duty ist."

Zu den neuen Mehrspieler-Modi in Call of Duty: WW2 zählt der Kriegsmodus. "Das Ziel mit dem Kriegsmodus war es, neue Wege zu finden, die Spieler in entscheidende PVP-WW2-Kämpfe eintauchen zu lassen. Genau das ist der Kriegsmodus, ein auf Geschichte basierender Modus, in dem verbündete und verfeindete Soldaten in einem vom Team angetriebenen Angriff & Verteidigung-Gameplay in einem Kampf um strategische Gegenstände zusammentreffen. Für die Entwicklung des Kriegsmodus haben wir uns mit Raven Software zusammengetan. Es ist ein spaßiger neuer Modus und eine wichtige Komponente, um unsere Gesamtvision zum Leben zu erwecken", erklärt Condrey. Auf der E3 2017 sollen "einige der neuen Multiplayer-Features" zum ersten Mal gezeigt werden.

Weitere Multiplayer-Details zur E3 2017

Auf der Spielemesse soll es auch konkrete Details zu den Divisionen in Call of Duty: WW2 geben. "Divisionen definieren grundlegend neu, wie die Spieler in ihre Multiplayer-Soldatenkarriere investieren. Das Create-a-Class-System wird ersetzt, die Spieler wählen aus fünf ikonischen Divisionen des Zweiten Weltkrieges, jede mit spezifischem Basiskampftraining, Divisionstraining und Waffenfähigkeiten", ergänzt der Entwickler. Behaltet am besten unsere Themenseite zu Call of Duty: WW2 im Auge. Denn dort halten wir euch mit den Infos zur E3 2017 auf dem Laufenden. Die Messe findet vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles statt.

Quelle: PlayStation-Blog