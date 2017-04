Call of Duty: WW2: Details zur Digital Deluxe- und Pro-Edition bekannt

Am vergangenen Mittwoch hat Publisher Activision mit Call of Duty: WW2 den nächsten Ableger der Shooter-Reihe mit einem ersten Trailer offiziell enthüllt. Zum Launch am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One stehen erneut unterschiedliche Editionen zum Kauf bereit. Die Basis-Version (enthält nur das Spiel) ist dabei die klassische Variante, die digital oder physisch im Handel erworben werden kann. Zusätzlich dazu wird es eine Digital Deluxe- sowie Pro-Edition für Call of Duty: WW2 geben. Erste Details zu den Inhalten gab das Unternehmen GameStop nun bekannt.

Demnach enthält die Digital Deluxe Edition das Spiel, den Season-Pass sowie weitere - noch unbekannte - Inhalte für einen Preis von 100 US-Dollar. Die sogenannte Pro Edition wird es exklusiv bei GameStop geben und enthält das Spiel, den Season-Pass, ein limitiertes Steelbook sowie weitere Inhalte. Der Preis beläuft sich hier ebenfalls auf 100 US-Dollar. Ob die Pro-Variante auch in Deutschland exklusiv über GameStop vertrieben wird, steht bislang noch nicht fest. Alle Vorbesteller erhalten garantierten Zugriff auf die kommende Beta, die Ende des Jahres (zuerst auf PS4) stattfinden wird. Weitere Meldungen zu Call of Duty: WW2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamespot