Call of Duty: WW2 - Ardennenoffensive als Singleplayer-Mission dabei

Sledgehammer Games hat während eines Livestreams ein weiteres interessantes Detail zu Call of Duty: WW2 verraten. So wird sich mindestens eine Mission der Einzelspieler-Kampagne der Ardennenoffensive (auch bekannt als Battle of the Bulge beziehungsweise Wacht am Rhein) im Winter 1944/45 widmen. Die Offensive der deutschen Truppen traf den Gegner damals beinahe völlig unvorbereitet, erwies sich letzten Endes aber als - zum Glück - völlig sinnlos. Gekämpft wird auf Seiten der Westalliierten. Die Seite Nazideutschlands werden Spieler auch in Call of Duty: WW2 aus naheliegenden Gründen wieder nicht übernehmen können.

Mit Call of Duty: WW2 kehrt die Ego-Shooter-Reihe zurück zu ihren virtuellen 2.-Weltkriegs-Wurzeln. Offenbar war die Community nicht eben begeistert von den zunehmend futuristischeren Settings der jüngsten Teile. Call of Duty: Infinite Warfare trieb das Ganze mit Weltraumschlachten nur noch auf die Spitze. Auch der aktuell wohl größte Call-of-Duty-Konkurrent, gemeint ist die Battlefield-Reihe, widmet sich bekanntlich einem historischen Setting. Battlefield 1 spielt allerdings im 1. Weltkrieg. Ob Activision und Sledgehammer mit ihrem "Back to the roots"-Versuch ebenso erfolgreich sein werden, bleibt abzuwarten. Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November für PC, PS4 und Xbox One. Möglicherweise ist auch eine Fassung für Nintendo Switch in der Mache. Alle sonstigen News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Call of Duty: WW2.