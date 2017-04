Call of Duty: WW2: Activision CEO spricht über das Timing der Veröffentlichung

Activision CEO Eric Hirshberg hat in einem Interview mit Polygon über die Call of Duty-Reihe gesprochen. Dabei sprach er unter anderem über das 2016 erschienene Call of Duty: Infinite Warfare, das von den Fans eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde. Demnach sagt Hirshberg, dass das Team von Infinity Ward wirklich gute Arbeit geleistet habe, aber es wohl das falsche Spiel zum falschen Moment war. Der CEO ist für alle drei Entwicklerstudios verantwortlich, die im jährlichen Wechsel einen neuen Ableger der Shooter-Reihe veröffentlichen. Grünes Licht für den kommenden Teil Call of Duty: WW2 gab Hirshberg bereits im Jahr 2014.

Zwar haben Entwickler durch diesen Rhythmus viele kreative Vorteile und auch Spieler erhalten am Ende ein bessere Produkt, allerdings ist es nicht einfach verschiedene Trends in der Zukunft vorherzusehen. Der Impuls mit WW2 zurück zu den Wurzeln des Franchises zu gehen, lag demnach nicht unbedingt an der Veröffentlichung von Electronic Arts Battlefield 1. "Ich denke das ist eines der Jahre, wo das richtige Spiel zur richtigen Zeit vom richtigen Entwicklerteam gemacht wird.", sagt Hirshberg im Interview. Der neueste Teil der Reihe wird heute Abend in einem Livestream offiziell enthüllt. Weitere Meldungen und Videos zu Call of Duty: WW2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7