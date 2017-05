Call of Duty: WW2 wird die Fans der Reihe nach langer Zeit in das altgewohnte Setting des zweiten Weltkriegs zurückholen. Wie jedoch bei bisher jedem anderen Teil der Reihe wird man auch in dieser Ausgabe die Call of Duty-Kampagne nicht aus der Sicht der Achsenmächte spielen können. Das bedeutet, dass weder Deutsche noch Japaner oder Italiener als spielbare Charaktere in der Kampagne zur Verfügung stehen werden. Nachdem der Entwickler das Thema während eines halbstündigen Streams über den neuen Titel gekonnt umschiffte, äußerte sich das Studio über Twitter kurz nach dem Stream zu dem Thema - und erteilte eine Absage.



Our story follows the 1st Infantry Division and Allied effort. We feature a diverse and multinational cast, but no playable Axis characters. https://t.co/6TcMStSa1G — Sledgehammer Games (@SHGames) 24. Mai 2017

Während sich einige Nutzer daraufhin über die "Politische Korrektheit" des Spiels aufregten und sich ein möglichst "historisch genaues" Spiel wünschten, machten andere auf die Geschichte des zweiten Weltkriegs aufmerksam und taten die Idee, als ein Mitglied der Achsenmächte spielen zu können, als ein geschmackloses Konzept ab. Die Diskussionen über dieses polarisierende Thema werden sowohl unter dem Tweet, als auch auf anderen Plattformen im Internet geführt. An der Entscheidung von Sledgehammer Games wird das jedoch kaum etwas ändern. Wie bereits angekündigt werden Spieler also in alter Call of Duty-Manier die Schlachten der 1st Infantry Division und ihrer Verbündeten nachspielen. Es ist nicht das erste Mal, dass Call of Duty: WW2 polarisiert: Zuletzt gab es eine Diskussion über das Thema Rassismus im neuen Call of Duty-Teil.

Quelle: Sledgehammer Games