Es scheint so, als steht eine Veröffentlichung des Shooters Call of Duty: Modern Warfare Remastered als Standalone-Version kurz bevor.

Ein Insider berichtet auf dem Portal Charlieintel davon, dass der Release dieser Version sogar schon kurz erfolgen würde. Am 27. Juni soll es soweit sein. Der Insider soll ein Einzelhändler oder ein Mitarbeiter eines Handelsunternehmens sein, der die Daten aus einer Releaseliste hat. Allerdings wird auf diesem Lieferschein der 20. Juni mit einem Ausweichdatum 27. Juni genannt. Und heute wurde der Shooter offenbar nicht veröffentlicht. Daher heißt es erstmal, bis zum 27. Juni abwarten, um festzustellen, ob an der Sache etwas Wahres dran ist. Es gab aber schon früher Hinweise darauf, dass Activision Call of Duty: Modern Warfare Remastered als Standalone-Version auf den Markt bringen möchte. Ganz abwegig ist die Sache also nicht.

Als Preis werden rund 40 US-Dollar angegeben, was doch nicht gerade wenig für ein eigentlich recht altes Spiel in neuem Gewand ist.

Quelle: Charlieintel