Schon vor einigen Wochen wurde Call of Duty: Modern Warfare Remastered im Online-Shop des Spieleverleihs Gamefly für einen Standalone-Release im Juni 2017 gelistet. Nun ist ein ähnlicher Eintrag auf der Internetseite von Amazon Japan aufgetaucht. Auch hier soll der überarbeitete Shooter am 20. Juni 2017 vorerst exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Aufgrund des Deals zwischen Sony und Activision stehen alle Inhalte von Call of Duty: Modern Warfare Remastered 30 Tage exklusiv für PS4 zur Verfügung. Die Xbox One-Version wird demnach bei Amazon Japan für den 20. Juli 2017 gelistet.

Eine PC-Version war auf der Produktseite von Call of Duty: Modern Warfare Remastered nicht zu finden. Eine Veröffentlichung für den PC ist jedoch sehr wahrscheinlich. Eine offizielle Bestätigung von Publisher Activision steht bislang noch aus. Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist bislang nur durch die Special-Editionen von Call of Duty: Infinite Warfare erhältlich. Weitere Meldungen und Videos zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered findet ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameSpot