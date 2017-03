Für Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist jetzt das Variety-Kartenpaket erhältlich. Kleine Einschränkung: Zugriff haben vorerst nur Besitzer der PS4-Version. Aufgrund eines Exkusivdeals zwischen Activision und Sony erscheinen alle DLCs für Call of Duty: Modern Warfare Remastered (und Call of Duty: Infinity Warfare) erst mit 30 Tagen Verzögerung auch für PC und Xbox One. Der Preis dürfte auf allen Plattformen identisch sein: Für das Variety-Kartenpaket werden knapp 15 Euro fällig.

Das Variety-Kartenpaket erweitert den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare Remastered um vier altbekannte, aber natürlich insbesondere grafisch überarbeitete Maps: Chinatown, Broadcast, Creek und Killhouse. Detaillierte Infos zu den "neuen" Variety-Karten findet ihr unter dem Link. Außerdem können sich DLC-Kufer über zehn seltene Vorratslieferungen der Operation Löwenangriff freuen. Alle weiteren News und Infos zur Neuauflage des inzwischen fast zehn Jahre alten Ego-Shooter-Klassiker gibt's wie üblich auf der Themenseite zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered.

Quelle: PSN