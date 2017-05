Dass Call of Duty: Modern Warfare Remastered auch als Standalone-Version erscheinen könnte, darüber wird bereits seit Monaten spekuliert. Mittlerweile scheinen die Gerüchte konkretere Formen anzunehmen. Nach Angaben des Spieleverleihs Gamefly kommt die PS4-Version von Call of Duty: Modern Warfare Remastered am 20. Juni auf den Markt. Einen Monat später sollen die Xbox-One- und PC-Versionen erscheinen. Die Release-Angaben stimmen immerhin mit dem zwischen Sony und Activision geschlossenen Exklusiv-Deal für Call of Duty überein: Inhalte erscheinen 30 Tage zeitexklusiv auf PlayStation.

Wenig später entfernte Gamefly die Angaben zu einer möglichen Standalone-Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare Remastered wieder. Daher bleibt abzuwarten, ob es sich bei den Einträgen um ein Versehen handelte - oder sie einfach zu vorschnell online gestellt wurden. Denn seitens Activision wurde eine einzelne Veröffentlichung der technisch aufgemotzten Version des populären Ego-Shooters bislang nicht angekündigt. Aktuell lässt sich die Remastered-Version von Call of Duty: Modern Warfare nur mit den Special-Editions von Call of Duty: Infinite Warfare erwerben. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite. Behaltet am besten unsere Themenseite zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered im Auge.

Quelle: Charlieintel