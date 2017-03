Activision hat den Variety-DLC für Call of Duty: Modern Warfare Remastered angekündigt. Damit kommt der Publisher den Wünschen der Fans nach und legt das bereits 2008 für die Original-Version von Modern Warfare erschienene Zusatzpaket für die Remastered-Fassung neu auf. Neben zehn seltenen Vorratslieferungen enthält die Erweiterung die vier klassischen Mehrspieler-Maps Broadcast, Chinatown, Creek und Killhouse, die allesamt grafisch überarbeitet wurden.

Die Map Broadcast ist an die Kampagnenmission "Charlie surft nicht!" angelehnt und bietet eine Mischung aus engen Korridoren und offenen Flächen. Außerhalb der Station sorgen die Parkplätze für lange Sichtlinien, doch im Inneren bieten enge Gänge und ein Übertragungsraum voller Computer jede Menge Gelegenheiten für Nahkämpfe. In der Map Chinatown kämpft ihr bei Nacht in einem nebeligen Stadtzentrum, in dem nur der Mond und die Neonlichter der Stadt für Beleuchtung sorgen. Spieler müssen in den Straßen dieser Map, einer Neuinterpretation der klassischen Call of Duty-Map "Carentan", besonders vorsichtig sein, da nahezu jedes Gebäude der Map besetzt werden kann, was Gegnern perfekte Deckung für Hinterhalte bietet.

In Creek wiederum wartet ein weit offen stehendes und durch Kämpfe geschundenes Dorf auf euch. Hier könnte eine gute Tarnung den Unterschied ausmachen. Die steilen Klippen und weitläufigen Areale locken Scharfschützen an - seid also vorsichtig. In Killhouse erlebt ihr virtuelle Kämpfe in einem kleinen Ausbildungslagerhaus voller Hausattrappen - eine perfekte Deckung. Dadurch entstehen schnelle Duelle mit den Gegnern.

Ein Release des Variety-DLCs für Call of Duty: Modern Warfare Remastered steht bereits fest: Der Zusatzinhalt erscheint am 21. März für PlayStation 4. Einen Monat später dürfte der DLC auch für die Versionen auf PC und Xbox One als Download erscheinen. Der Preis soll bei 14,99 US-Dollar (vermutlich 14,99 Euro) liegen. Damit ist das Variety-Paket 5 Dollar teurer als die 2008 erschienene Originalversion - vermutlich wegen der zehn seltenen Vorratslieferungen. Für Spieler, die den Season-Pass von Infinite Warfare besitzen, ist der DLC nicht inbegriffen.