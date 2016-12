Am vergangenen Dienstag hat Publisher Activision das Dezember-Update (Version 1.06) für Call of Duty: Modern Warfare Remastered auf allen Plattformen veröffentlicht. Neben den sechs neuen Karten für den Shooter wurden durch den Patch weitere Inhalte hinzugefügt. Demnach können Spieler ab sofort sogenannte Loot-Drops mit dem Titel "Operation Artic Wolf" erwerben, die neue Skins für Waffen, neue Designs für euer Fadenkreuz, neue Uniformen sowie Nahkampfwaffen beinhalten können. Die einzelnen Kisten können mit Call of Duty Points - in jeweiligen Stores für Echtgeld zu haben - oder der Ingame-Währung "Depot Credits" erworben werden. Die Gegenstände können jedoch auch durch Herausforderungen im Spiel freigeschaltet werden.

Darüber hinaus können im Shooter zum ersten Mal auch weibliche Kämpfer ausgewählt werden. Allerdings müssen die Soldatinnen zunächst mit Depot Credits freigeschaltet werden. Ein Kauf per Mikrotransaktion ist ebenfalls möglich. Die einzelnen Gegenstände können außerdem mit gesammelten "Parts" hergestellt werden. Den Spielern stehen also verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, um an die neuen Items im Shooter zu gelangen. Im Blog-Eintrag zum Dezember-Update von Call of Duty: Modern Warfare Remastered findet Ihr weitere Details zu den vielen Veränderungen. Die überarbeitete Version des Shooters aus dem Jahr 2007 steht bislang nur Käufern der Legacy-, Digital Deluxe- oder Legacy Pro-Edition von Call of Duty: Infinite Warfare zur Verfügung. Weitere Meldungen und Videos zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Activision