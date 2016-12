Im Rahmen der Eröffnung der Call of Duty XP im vergangenen September gab das Entwicklerteam von Infinity Warfare bekannt, dass gegen Ende des Jahres alle 16 Original-Karten von Call of Duty: Modern Warfare in der kürzlich veröffentlichten Remaster-Version zur Verfügung stehen werden. Nun gab Publisher Activision die Inhalte des kommenden Dezember-Updates bekannt, das am 13. Dezember 2016 für alle Plattformen bereit stehen wird. Damit dürfen sich alle Spieler auf sechs neue Karten freuen, die die Gesamtzahl auf die versprochenen 16 Maps erhöhen. Bei den neuen Karten handelt es sich um Strike, Pipeline, Showdown, Bloc, Wet Work und Countdown. Darüber hinaus wird "Winter Crash" einen weihnachtlichen Anstrich für die kommenden Wochen erhalten.

Neben den neuen Karten werden mit Gun Game und Hardpoint auch zwei neue Spielmodi zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered hinzugefügt werden. Publisher Activision hat passend zur Ankündigung einen neuen Trailer zum Shooter veröffentlicht, der die neuen Inhalte etwas genauer vorstellt. Das entsprechende Video könnt Ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen. Die Kampagne sowie der Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare Remastered stehen bislang nur den Käufern der Legacy-, Digital Deluxe- oder Legacy Pro-Edition von Call of Duty: Infinite Warfare zur Verfügung.

Quelle: Dualshockers