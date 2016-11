Call of Duty Infinite Warfare: Zombie-Modus im Splitscreen angespielt - Video

05.11.2016 um 13:15 Uhr Call of Duty: Infinite Warfare und Zombies: das gehört dazu wie das Amen in der Kirche. Olli Nitzsche und Simon Fistrich haben eine Partie des beliebten Mutliplayer-Modus im Splitscreen aufgenommen - seht selbst, wie lange sie den anstürmenden Zombies trotzen konnten. Call of Duty: Infinite Warfare ist ab sofort für PC, Xbox One und PS4 erhältlich.

