Call of Duty: Infinite Warfare - Trailer zum neuen Waffen-Crafting-System

16.10.2016 um 16:15 Uhr In diesem neuen Video zu Call of Duty: Infinite Warfare wird das Waffen-Crafting-System vorgestellt. Im Multiplayer-Modus können Waffen auf- und umgerüstet werden. Dafür ist die Ingame-Währung Salvage notwendig, die auf verschiedenen Wegen verdient werden kann. Waffen-Crafting wird bereits in der heute beginnenden Beta zur Verfügung stehen.

Mehr zu Call of Duty: Infinite Warfare findet ihr auf unserer Themenseite.