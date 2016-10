Call of Duty Infinite Warfare: Brachialer Live-Action-Trailer mit Michael Phelps und Danny McBride

30.10.2016 um 19:15 Uhr Ist die Welt verrückt geworden? Das fragt Activision im sehenswerten Live-Action-Trailer zu Call of Duty: Infinite Warfare. Man folgt einer Gamer-Crew - darunter Michael Phelps und Danny McBride - unter der Regie von Peter Berg auf ihrer Flucht vor dem Frust auf der Erde. Zu sehen gibt es ein wildes Luftgefecht, Kämpfe in der Schwerelosigkeit und klassische Kämpfe am Boden quer durch das Sonnensystem im neuen Teil der Call of Duty-Reihe. Call of Duty: Infinite Warfare wird am 4. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

