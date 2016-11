Mit Call of Duty: Infinite Warfare entführt die Ego-Shooter-Reihe die Spieler zum ersten Mal in die Tiefen des Alls. Ob das Weltraum-Shooter-Experiment den Entwicklern sehr gut gelungen ist, verraten wir euch in unserem Test der PS4- und PC-Version. Insgesamt bekam CoD: IW auf Metacritic eine solide Spielspaßwertung von 78 Punkten. Viele Medien haben die Inszenierung der Kampagne und den Zombie-Modus gelobt. Jedoch dürfte die Feierlaune bei Activision dieses Jahr etwas geringer ausfallen - darauf deuten zum Beispiel die Call of Duty: Infinite Warfare-Verkaufszahlen aus Großbritannien.

Es gibt aber Elemente in Call of Duty: Infinite Warfare, die zumindest uns richtig Spaß gemacht haben und zum Kauf des Weltraum-Shooters anregen könnten - zum Beispiel die hochklassige Inszenierung der Kampagne. Ein weiteres Highlight ist natürlich die große Auswahl an experimentellen Waffen. Welche weiteren Dinge uns sehr gut gefallen haben, verraten wir im Video.



Wenn euch weitere Punkte am aktuellen Call of Duty aufgefallen sind, die euch persönlich gefallen haben, so nutzt doch bitte die Kommentarfunktion und lasst es uns wissen! Mehr interessante News, Infos, Videos und Screenshots zu Call of Duty: Infinite Warfare findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Das neue CoD ist weltweit seit dem 4. November 2016 für den PC, die PS4 und die Xbox One erhältlich. Ein Update für die neue PS4 Pro ist für alle Käufer der PS4-Fassung kostenlos erhältlich.

Allerdings haben die futuristischen Shooter-Gefechte aus Infinite Warfare natürlich längst nicht nur positive Seiten. Hier findet ihr ein Video, in dem wir über unsere 5 Flops am neuen Call of Duty sprechen.