Mit Call of Duty: Infinite Warfare entführt die Ego-Shooter-Reihe die Spieler zum ersten Mal in die Tiefen des Alls. Neben Kämpfen im Weltraumjägern erwarten uns auch Gefechte in der Schwerelosigkeit oder auf der Oberfläche der bekannten Planeten unseres Sonnensystems. Wie wir in unserem Test bereits geklärt haben, handelt es sich bei den Weltraum-Passagen jedoch mehr um nette Dreingaben als um spielerisch wichtige Neuerungen. Insgesamt bekam CoD: IW auf der PS4 eine Spielspaßwertung von 80 und lediglich 75 auf dem PC. Auch die Spielerzahlen der PC-Fassung stellen keine neuen Rekorde auf. Die Call of Duty: Infinite Warfare-Verkaufszahlen hinken zumindest in Großbritannien denen des Vorgängers hinterher.

Es gibt aber auch abseits der Nähe zu den Vorgängern auch andere Elemente in Call of Duty: Infinite Warfare, die zumindest für uns den Spielspaß stark beeinträchtigt haben - etwa die gegen Echtgeld erhältichen Boosterpacks. Ein Thema, auf das wir im Video nicht sehr genau eingehen, ist die schwache Perfomance der PC-Fassung. Wer sich über die Techniktücken der Windows-Version informieren möchte, dem empfehlen wir unseren PC-Test von Call of Duty: Infinite Warfare. Welche weiteren Dinge uns gestört haben, verraten wir euch im Video.



Wenn euch weitere Punkte am aktuellen Call of Duty auffallen, die euch persönlich nicht zusagen, so nutzt doch bitte die Kommentarfunktion und lasst es uns wissen! Mehr interessante News, Infos, Videos und Screenshots zu Call of Duty: Infinite Warfare findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Das neue CoD ist weltweit seit dem 4. November 2016 für den PC, die PS4 und die Xbox One erhältlich. Ein Update für die neue PS4 Pro ist für alle Käufer der PS4-Fassung kostenlos erhältlich.

Allerdings haben die futuristischen Shooter-Gefechte aus Infinite Warfare natürlich längst nicht nur Schattenseiten. Morgen liefern wir ein zweites Video nach, in dem wir über unsere 5 Highlights am neuen Call of Duty sprechen.