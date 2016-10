Am 2. Mai 2016 ließ Activision die Katze aus dem Sack und enthüllte Call of Duty: Infinite Warfare. Der nächste Ableger der populären Shooter-Reihe entsteht bei Infinity Ward. Den Release geben die Verantwortlichen mit dem 4. November 2016 an. Infinite Warfare erscheint für PS4, Xbox One und den PC. Anders als bei Black Ops 3 gibt es keine Pläne, Infinite Warfare für Xbox 360 und PlayStation 3 umzusetzen. Die augenscheinlich größte Neuerung im nächsten Call of Duty betrifft das Szenario: Die Kampagne siedelt in einem Sci-Fi-Szenario an, im Verlauf der Handlung verschlägt es Spieler auf Planeten der Milchstraße.

Erstmals in der Seriengeschichte wird es Weltraum-Schlachten geben, Ausschnitte mit Dogfights sind im Debüt-Trailer zu CoD: Infinite Warfare zu sehen. Neben einem Koop-Modus mit Zombies ist auch ein kompetitiver Multiplayer-Part enthalten. Außerdem legt Activision der Legacy Edition von Infinite Warfare das grafisch aufgemöbelte CoD: Modern Warfare Remastered bei. Relevante Details zum nächsten Call of Duty von Infinity Ward haben wir im nachfolgenden Sammelartikel für euch zusammengefasst.

CoD: Infinite Warfare - Test / Review

Wie gut ist Call of Duty: Infinite Warfare? Das erfahrt ihr selbstverständlich in unserem Test. Sobald das Review fertig ist, werden hier diesen Abschnitt ergänzen.

CoD: Infinite Warfare - News und Aktuelles

Die News mit der Ankündigung von Call of Duty: Infinite Warfare nahm die Community mit gemischten Gefühlen auf. Für das Sci-Fi-Szenario und das Fan-Perspektive für die Shooter-Reihe untypische Gameplay hagelte es viel Kritik. Der Debüt-Trailer zum Actionspiel wurde deshalb regelrecht verrissen und erhielt über zwei Million Dislikes. Publisher Activision scheint das verheerende Echo nicht zu verblüffend, der Firmenchef Hirshberg gab sich in Interviews kämpferisch. Weitere News und aktuelle Informationen entnehmt ihr der Übersicht unterhalb dieser Zeilen.



Call of Duty: Infinite Warfare - Kampagne mit Weltraum-Schlachten

Wie in jedem Call of Duty, bietet auch Infinite Warfare eine vollwertige Einzelspieler-Kampagne. Die Handlung spielt in der fernen Zukunft: Die Rohstoffe auf der Erde sind weitgehend geplündert: Die Menschheit ist zum Überleben auf Ressourcen anderer Planeten in der Milchstraßen angewiesen und kolonisiert entsprechende Himmelskörper. Die Ressourcen-Abhängigkeit ruft aber das Böse auf den Plan: Eine brutale Gruppe von Faschisten namens Settlement Defense Front versucht sich der Außenposten zu bemächtigen. Ein Krieg bricht aus. In der Rolle des Protagonisten Captain Reyes (verkörpert von Darsteller Brian Bloom) kämpfen wir in Call of Duty: Infinite Warfare gegen den "unerbittlichen Feind."

Die Kampagne führt uns auf verschiedene Planeten unseres Sternensystems. Aliens werden uns nicht vor die Flinte laufen. Der in Infinite Warfare geschilderte Konflikt soll soweit wie möglich authentisch bleiben. Bedingt durch das Sci-Fi-Szenario, sind Weltraum-Schlachten integraler Bestandteil des Gameplays. Der Kreuzer "Retribution" dient als fliegende und frei begehbare Heimatbasis und funktioniert im Prinzip ähnlich wie die Außenposten in Black Ops 3. So treffen wir auf der Retribution etwa NPCs, die vor uns salutieren. Wenn es die Mission erforderlich macht, steigt Protagonist Reyes in den Jackal getauften Jet, der sich im Spielverlauf modifizieren lässt.

Den Jackal können wir auch als Infanterist anfordern, dann damit die Erdatmosphäre verlassen und auf der Retribution im Orbit landen - und das laut Herstellerangaben ohne Ladezeiten. Neben Dogfights wird es in Call of Duty: Infinite Warfare auch Missionen geben, in denen wir im schwerelosen Raum mit Handfeuerwaffen auf Gegner ballern. Den Trailern nach zu urteilen, bietet auch der nächste Seriensprössling eine cineastische Inszenierung mit Non-Stop-Action. Infinity Ward setzt aufs Performance-Capture-Verfahren, um Mimik, Gestik und Dialogszenen der Darsteller in einem Take aufzunehmen. Externe Sprachaufnahmen in der Tonkabine sind damit überflüssig.

Call of Duty meets Star Wars: Erstmals in der Seriengeschichte wird es Weltraum-Schlachten geben, bei denen wir mitmischen können.Quelle: ActivisionObwohl die Kampagne in Call of Duty: Infinite Warfare linear gestaltet ist, gibt es auch Nebenziele zu erledigen. Im Spielverlauf soll es Möglichkeiten geben, optionale Herausforderungen zu erledigen, für die eine Belohnung ausgeschüttet wird. Die Rede ist von verschiedener"Ausrüstung", einem "Fortschritt" und "Loot-Elementen". Einmal freigeschaltete Belohnungen helfen einem dann in der nächsten Mission. Darüber hinaus bringt das Abschließen von Nebenmissionen zusätzliche Details zur Hintergrundgeschichte ans Tageslicht. Die Sci-Fi-Kampagne in Infinite Warfare ist - das war in Black Ops 3 etwa anders - nicht kooperativ spielbar.



CoD: Infinite Warfare - Evolution im Multiplayer

Mehr Evolution als echte Revolution: Infinity Ward wagt im Mehrspieler-Modus in Call of Duty: Infinite Warfare dezente Neuerungen. Das Klassensystem funktioniert etwa im Prinzip wie im Vorgänger. Die Spezialisten aus Black Ops 3 weichen im neuen Call of Duty sechs Combat Rigs, die allerhand Spielstile (etwa Tank und Stealth) mit entsprechenden Waffen und aktiven wie passiven Fähigkeiten unterstützen. Ein Crafting-System belohnt Spieler mit der Ingame-Währung Salvage, die fürs Upgrade von Standard-Waffen verwendet wird. Ausführliche Details zum CoD: Infinite Warfare Multiplayer liefert der verlinkte Artikel weiter unten.



Call of Duty: Infinite Warfare - Zombie-Modus meets 80er-Jahre-Trash

Auch das das neue Call of Duty von Infinity Ward kommt nicht ohne Zombie-Modus aus. In spielerischer Hinsicht hat sich im Vergleich zu Black Ops 3 wenig geändert: Nach wie vor gehen bis zu vier Spieler (repräsentiert durch Nachwuchsschauspieler) kooperativ auf die Jagd nach Untoten. Den Trash-Faktor treibt das Entwicklerstudio auf die Spitze, denn dieses Mal findet die Zombiehatz in dem Weltraum-Vergnügungspark namens "Spaceland" statt. Einen Star-Auftritt hat dabei die Knight-Rider- und Baywatch-Ikone David Hasselhoff! Er steht Protagonisten mit mehr oder weniger nützlichen Ratschlägen zur Seite.



CoD: Infinite Warfare Beta für Konsolen im Herbst

Am 14. Oktober 2016 starte die Multiplayer-Beta auf der PS4, auf der Xbox One durften Interessierte ab dem 21. Oktober ins Spielgeschehen eingreifen. Für die PC fand die Testphase überhaupt nicht statt, was in der Community wenig überraschend für Unmut sorgte. In der Call of Duty: Infinite Warfare Beta waren insgesamt drei Maps (Frontier, Frost, Throwback) sowie vier Spielmodi (Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination, Defender) enthalten. Spieler erhielten im Zuge der Beta-Phase auch die Möglichkeit, die neu eingeführten Combat Rigs auszuprobieren.



CoD 4: Modern Warfare Remastered im Bundle mit der Legacy Edition

Nicht als Standalone: Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered gibt es nur im Bundle mit Infinite Warfare.Quelle: ActivisionDer Legacy, Legacy Pro und Digital Deluxe Edition von Call of Duty: Infinite Warfare (ab 79,99 Euro für PC, ab 89,99 Euro für PS4 und Xbox One) liegt Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered bei. Dabei handelt es sich um die Neuauflage des im November 2007 veröffentlichten Shooter-Meisterwerks. Eine Standalone-Abkopplung von Modern Warfare Remastered ist nicht geplant. Das Neuauflage liegt ausschließlich als Download vor, Pläne für einen Release auf einem physischen Datenträger gibt es nicht. Für die Umsetzung von Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered ist Raven Software verantwortlich, Infinity Ward fungiert hat lediglich die Rolle des Produzenten inne und übernimmt die Qualitätssicherung.

Eigens für die Remastered Version hat Raven Software die Texturen aufgemöbelt, den Detailgrad der Spielumgebung erhöht und dynamische Beleuchtung integriert. Spielerische Unterschiede zwischen dem Original und der Remastered Version von Call of Duty 4 wird es nicht geben. Wie schon das Original, erscheint das Call of Duty Remaster hierzulande NICHT als Uncut-Version. Immerhin bestätigte Activision die Rückkehr der originalen Announcer. Der Neuauflage für PS4, Xbox One und PC liegt die Kampagne und zehn Mehrspieler-Karten bei. Fans dürfen sich dabei auf die Rückkehr von Klassikern wie Crash, Backlot und Crossfire freuen. Wie schon im Klassiker, schalten Spieler durch erzielte Mehrspieler-Leistungen etwa neue Waffen und Perks frei. Wer fleißig ist, kann sich in der Neuauflage den Master-Prestige-Rang erarbeiten. Die Multiplayer-Komponente in der Remastered Version von Call of Duty 4 unterstützt übrigens dedizierten Server.

Ambush

Backlot

Bog

Crash

Crossfire

District

Downpour

Overgrown

Shipment

Vacant

Call of Duty: Infinite Warfare - Systemanforderungen

Activision und Infinity Ward haben bisher nur die minimalen Systemanforderungen offiziell herausgegeben. Die Hardware-Anforderungen sind im Vergleich zu Black Ops 3 wenig überraschend geringfügig gestiegen. Außerdem setzt die Installation mehr freien Speicherplatz auf der Festplatte voraus.

Specs Minimale Hardware Empfohlene Hardware Betriebssystem Windows 7 (64-Bit) CPU Intel Core i3 - 3225 @ 3,30 GHz RAM 8 GB Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 VRAM 2 GB Festplatte 70 GB



Call of Duty: Infinite Warfare - Beta, Trailer, Release, Season Pass - alle Infos zum Shooter von Infinity Ward (1)Quelle: Activision

Call of Duty: Infinite Warfare - DLCs & Season Pass

Serientypisch bietet Activision auch zum Release von Call of Duty: Infinite Warfare einen Season Pass an. Besagtes Ticket zum Preis von 49,99 Euro gewährt euch Zugang zu insgesamt vier DLCs. Die geplanten Zusatzinhalte sollen neue Mehrspieler- und Zombie-Karten liefern. Konkrete Details hierzu hat Activision nicht herausgegeben (Stand: Oktober 2016). Käufer des Season Pass erhalten obendrein 10 seltene Versorgungslieferungen (Supply Drops) und 1.000 Einheiten der Ingame-Währung Salvage. Letztere wird zum Aufwerten von Waffen im Multiplayer-Modus benötigt.



Von Max Falkenstern

Redakteur

28.10.2016 um 15:22 Uhr Google+ Eigenen Artikel schreiben