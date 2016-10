Call of Duty: Infinite Warfare: ​FAQ zur Beta - Uhrzeit, Download, Inhalte

Die Call of Duty: Infinite Warfare Beta steht in den Startlöchern. PlayStation-4-Spieler probieren den Mehrspieler-Modus ab dem 14. Oktober aus. Eine Woche später findet das zweite Beta-Wochenende statt - dann stoßen auch Xbox-One-Soldaten hinzu. PC-Spieler schauen unterdessen in die Röhre: Ein Testlauf auf PC ist nicht geplant. In unserer nachfolgenden FAQ beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Closed-Beta. Wann startet die Testphase, wann endet sie? Welche Inhalte lassen sich in der Call of Duty: Infinite Warfare Beta spielen? Zu welcher Uhrzeit steht der Preload zum Download zur Verfügung? Und: Wie lässt sich an der geschlossenen Beta überhaupt teilnehmen?

Die Beta bietet eine perfekte Möglichkeit, um Call of Duty: Infinite Warfare vor dem Release auszuprobieren - die Veröffentlichung der Vollversion ist für den 4. November auf PC, PlayStation 4 und Xbox One geplant. Wer auf der Suche ist nach weiteren Informationen, der wird wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare fündig. Dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zum neuen Ego-Shooter von Entwicklerstudio Infinity Ward zusammen. Aktuelles Gameplay halten wir in den nachfolgend eingebunden Videos bereit.



Wann startet die Closed Beta auf PS4 und Xbox One? Gibt es konkrete Uhrzeiten?

Die konkreten Uhrzeiten für den Start der Beta von Call of Duty: Infinite Warfare hat Activision bereits kommuniziert. PlayStation-4-Spieler starten demnach am 14. Oktober, um 19 Uhr deutscher Zeit, in die virtuellen Kämpfe. Die Testphase endet am 17. Oktober, um 19 Uhr. Eine Woche später erhalten PS4-Spieler eine weitere Gelegenheit, an der Call of Duty: Infinite Warfare Beta teilzunehmen. Darüber hinaus stoßen auch Xbox-One-Truppen hinzu. Das zweite Beta-Wochenende beginnt am 21. Oktober, um 19 Uhr. Das Ende sieht Activision für den 24. Oktober, um 19 Uhr, vor. Mit etwas Glück verlängern die Entwickler die Beta um einen Tag - unüblich wäre das nicht. Wir informieren euch an dieser Stelle.

Beginnt am 14. Oktober, um 19 Uhr, und endet am 17. Oktober, um 19 Uhr

Beginnt am 21. Oktober, um 19 Uhr, und endet am 24. Oktober, um 19 Uhr.

PS4 und Xbox One: Ist ein Preload der Beta geplant?

Ja, ein Preload wurde für die PS4-Beta von Call of Duty: Infinite Warfare bereits bestätigt. Wie die Entwickler über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilen, lässt sich der Beta-Client am 13. Oktober, ab 20 Uhr, herunterladen. Ob für die Xbox-One-Version ebenfalls ein Preload geplant ist, nannten die Entwickler bislang nicht.

Gibt es wirklich keine PC-Beta von COD: Infinite Warfare?

Nein. Activision führt die geschlossenen Betas lediglich auf PlayStation 4 und Xbox One durch. PC-Spieler schauen in die Röhre: Testläufe sind auf dem PC nicht geplant.



Wie nehme ich an der Beta teilt?

Voraussetzung für die Teilnahme an der Call of Duty: Infinite Warfare Beta ist die Vorbestellung des Ego-Shooters. Wer sich eine digitale Version von Infinite Warfare auf PlayStation 4 oder Xbox One gesichert hat, ist für die Beta bereits erfolgreich registriert. Ihr müsst lediglich den Download des zum Spielen notwendigen Clients im PlayStation Store beziehungsweise Xbox Games Store starten.

Wer Call of Duty: Infinite Warfare bei einem teilnehmenden Händler als Disc-Version vorbestellt hat, müsste den zur Teilnahme an der Beta berechtigten Code per E-Mail erhalten haben. Überprüft daher euer E-Mail-Postfach, ob ihr eine Nachricht von eurem Händler erhalten habt.

Wo löse ich den Code für die Beta ein?

Den Code löst ihr auf der Beta-Webseite von Call of Duty: Infinite Warfare ein. Während der Eingabe fordert euch die Webseite dazu auf, euch mit eurem PSN- oder Xbox-Live-Account anzumelden. Folgt den Bildschirmanweisungen, um den Code entsprechend für euer Spielerkonto auf PS4 oder Xbox One einzulösen.

Welche Inhalte sind in der geschlossenen Beta enthalten?

In der Vorabversion des Ego-Shooters lassen sich die drei Maps Frontier, Frost, Throwback und die vier Spielmodi Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination, Defender testen. Außerdem stehen die drei Combat Rigs Warfighter, Synaptic und MERC für den Charakter zur Verfügung. Diese Rüstungen stehen stellvertretend für verschiedene Charakterklassen, verleihen also verschiedene Fähigkeiten. Darüber hinaus enthält die Infinite Warfare Beta ein "Metagame". Im Team absolviert ihr verschiedene Missionen, um im Rang aufzusteigen. Zugewiesen werden die speziellen Aufträge von einem Commander. Als Belohnung winken unter anderem Tarnungen, Abzeichen und sonstige kosmetische Gegenstände.

Maps: Frontier, Frost, Throwback

Spielmodi: Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination, Defender

Combat Rigs: Warfighter, Synaptic und MERC

New Mission Teams

Lassen sich die erspielten Fortschritte übertragen?

Davon gehen wir nicht aus. Wir rechnen damit, dass sich die in der Call of Duty: Infinite Warfare erspielten Fortschritte nicht in die Vollversion übertragen lassen. Vermutlich setzt Infinity Ward die Server zum Release von Call of Duty: Infinite Ward am 4. November zurück, damit alle Spieler unter den gleichen Voraussetzungen beginnen.