Morgen ist es soweit: Dann kommt mit Call of Duty: Infinite Warfare der neuste Ableger der populären Kriegsspielreihe, der uns diesmal in den Weltraum und Science-Fiction-Schlachten versetzen soll. Schon länger bekannt ist, dass Käufer des Spiels und Besitzer von Sonys hauseigener Virtual-Realty-Brille PlayStation VR ein eigenes, kleines VR-Spiel mit dem Namen Jackal Assault VR Experience erhalten werden. Nun hat Publisher Activision in seinem Blog allerdings bekannt gegeben, dass nicht nur Käufer von Infinite Warfare, sondern tatsächlich alle Besitzer einer PlayStation 4 sich das VR-Spiel gratis herunterladen können. Die PS-VR wird natürlich nach wie vor zum Spielen benötigt.

Die Call of Duty: Infinite Warfare - Jackal Assault VR Experience verspricht uns laut offizieller Beschreibung einen Ausflug ins Cockpit eines Jackal-Kampfjets, mit dem wir dann einige Exklusivmissionen erledigen dürfen. Der Jackal kann sowohl in der Luft als auch im Weltraum fliegen und kämpfen. Das VR-Spiel soll zum morgigen Release von Call of Duty: Infinite Warfare am 4. November 2016 veröffentlicht werden. PS4-Spieler können bereits einen Blick auf die gesamte Liste der zu sammelnden Trophäen werfen, während sich PC-Spieler schon einmal mit den offiziellen Systemanforderungen für den Shooter aus dem Hause Infinity Ward vertraut machen können. Für weitere Informationen zu Call of Duty: Infinite Warfare haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Activision via Dualshockers