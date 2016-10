Call of Duty: Infinite Warfare: Bombastischer Trailer der Story erschienen

Auch, wenn der Shooter Call of Duty: Infinite Warfare erst am 4. November für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheint, veröffentlichte Sony jetzt einen Launch-Trailer.

Dieser zeigt euch noch einmal einige Szenen aus der Single-Player-Kampagne, mit welcher die Entwickler die Brutalität des Krieges in der Zukunft zeigen möchten. Die Szenen sind schnell geschnitten, um die Action zu unterstreichen. Ihr bekommt auch wieder einmal den Bösewicht des Spiels, verkörpert von Schauspieler Kit Harington, zu sehen. Dieser dürfte durch seine Rolle als Jon Snow aus der TV-Serie Game of Thrones bekannt sein.

Wollt ihr Call of Duty: Infinite Warfare endlich selbst spielen, dann müsst ihr euch noch etwas gedulden. Am 4. November ist es soweit. Wer sich die Legacy Edition holt, der bekommt sogar das Spiel Call of Duty: Modern Warfare Remastered kostenlos dazu!

