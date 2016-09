Mit Call of Duty: Infinite Warfare wollen Activision und das Entwicklerstudio Infinity Ward einerseits zurück zu den Wurzeln der Serie und eine Kriegsgeschichte erzählen, diese aber auf der anderen Seite weit über die Grenzen der Erde hinaus in die Weiten des Sonnensystem verlagern.

Im neuen, kinoreifen Trailer könnt ihr erstmals Spielszenen sehen, in welchen der Schauspieler Kit Harington (bekannt als Jon Snow aus der überaus erfolgreichen TV-Serie Game of Thrones) in der Rolle des Bösewichts Admiral Salen Kotch der Settlement Defense Front auftritt. Ebenfalls zu sehen ist der bekannte UFC-Kämpfer Conor McGregor in der Rolle des Captains Bradley Fillion der Settlement Defense Force.

Erscheinen wird Call of Duty: Infinite Warfare am 4. November für PC, Playstation 4 und Xbox One. Wer den Shooter vorbestellt, der bekommt Zugang zur Multiplayer-Beta, die allerdings ab dem 14. Oktober vorerst nur für Spieler auf der Playstation 4 zur Verfügung steht.