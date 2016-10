Am 4. November erscheint mit Call of Duty: Infinite Warfare ein neuer Teil aus der langlebigen Shooter-Reihe. Auch dieses Mal will Publisher Activision wieder eine bombastische Story mit viel Action erzählen.

Angesiedelt ist das Szenario dieses Mal im Weltraum der etwas ferneren Zukunft. Unser Redakteur Oliver Nitzsche stürzte sich am vergangenen Wochenende in die derzeit stattfindende Beta des Actionspiels und hat seine Eindrücke auf Video aufgenommen. Obwohl Call of Duty: Infinite Warfare wieder mehr zu den Wurzeln der Serie zurückkehren möchte und viele Features der Vorgänger übernimmt, die bei den Fans gut ankamen, will der neueste Teil unseren Redakteur nicht so recht überzeugen.

Warum das so ist und was genau ihn an der Beta gestört hat, könnt ihr euch im Video ansehen. Wie viel bis zum Release am 4. November noch verbessert wird, sehen wir dann, wenn das Spiel zum Testen eintrudelt. Erscheinen wird Call of Duty: Infinite Warfare für PC, Xbox One und Playstation 4.