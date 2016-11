Am morgigen Freitag kommt Call of Duty: Infinite Warfare in den Handel und schickt uns ins Weltall. Wie in jedem Jahr, wird auch der inzwischen 13. Ableger der populären Kriegsspielreihe einen ausladenden Mehrspielermodus bieten - aber auch einsame Wölfe sollen nicht zu kurz kommen: In der Rolle des Piloten Captain Nick Reyes schickt uns Entwickler Infinity Ward dieses Mal auf verschiedenste Planeten unseres Sonnensystems und in krawallige Weltraumschlachten, im Kampf gegen die brutale Faschistengruppierung Settlement Defense Front, die der United Nations Space Alliance (UNSA) den Krieg erklärt hat und das gesamte Sonnensystem unter ihre Kontrolle bekommen möchte. Wer es gar nicht erwarten kann, darf sich in unserem Video bereits die ersten 20 Minuten der Story-Kampagne ansehen - aufgenommen auf einer PlayStation 4.



Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wer neben der Kampagne mehr zum Mehrspielermodus des Kriegsshooters erfahren möchte, kann einen Blick in unser separat veröffentlichtes Video zu den Mehrspielermodi Defender und Frontline werfen. PC-Spieler können das Science-Fiction-Spiel bereits seit Kurzem vorladen, um bei Release pünktlich loslegen zu können. Alles Weitere rund um Call of Duty: Infinite Warfare gibt es wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite - im Testartikel inklusive Video werden wir euch morgen darüber aufklären, wie gut Activisions neuer Call-of-Duty-Ableger gelungen ist.