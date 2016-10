Call of Duty Modern Warfare Remastered: Wir haben den Shooter angespielt!​

Activision war so freundlich, uns eine Vorab-Version des kommenden Shooters Call of Duty: Modern Warfare Remastered zur Verfügung zu stellen, woraufhin wir uns natürlich sofort in die spannenden Gefechte gestürzt haben.

Anhand eines Videos zeigen wir euch, was wir dabei erlebt haben. Die Redakteure Simon Fistrich und Olli Nitzsche kommentieren dabei, was sich gegenüber dem Originalspiel geändert hat. Fast 18 Minunten lang kämpfen sich die beiden durch Gegnerhorden einer grafisch aufgehübschten Fassung des Spiels, das für viele Fasn noch immer der bisher beste Teil der Actionspiele-Reihe ist. Dies liegt vor allem an der sehr dichten und spannenden Atmosphäre.

Schon zu Beginn der Mission sieht man sehr gut, wie die Optik des Shooters durch die Remastered-Version verbessert wurde. Die Lichteffekte, Explosionen, Partikel und Texturen wirken viel klarer und spektakulärer. Die Entwickler nutzen hier die Möglichkeiten moderner Systeme voll aus. Gespielt wird die Mission auf der Playstation 4.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered liegt der Legacy- und LegacyPro-Edition des am 4. November erscheinenden Shooter Call of Duty: Infinite Warfare bei, kann also nicht einzeln gekauft werden. Das Spiel wird man als Downloadgame herunterladen können, allerdings benötigt es offenbar die Spiel-Disc von Infinite Warfare, um gespielt werden zu können.

Schaut euch unser Video zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered an, um zu sehen, was euch erwartet. Das Video sollte euch einen guten Einblick in das Spiel geben, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich für euch der Kauf der Legacy- oder LegacyPro-Edition von Call of Duty: Infinite Warfare lohnt. Denn im Grunde handelt es sich um das Original, das eben grafisch aufgehübscht wurde. Neue Features oder neue Missionen darf man nicht erwarten. Übrigens könnt ihr das Actionspiel auch selbst anspielen, da es jetzt als Early-Access-Version zur Verfügung steht.