Phillip "Phizzurp" Klemenov, ein professioneller Call-of-Duty-Spieler und -Streamer, ist bei einem Autounfall im US-Bundesstaat Colorado im Alter von 23 Jahren ums Leben gekommen. Wie Kotaku berichtet, soll sich der Autounfall am frühen Sonntagmorgen zugetragen haben, als sich Klemenov zusammen mit seiner Freundin Adrianna Lemuss und einem weiteren Freund auf der Rückfahrt von einer Lokalität befand, wo sie zuvor gegessen hatten. CBS berichtet derweil, dass Alkohol und hohe Geschwindigkeiten ein Grund für den Unfall zu sein scheinen. "Erste Ermittlungen haben ergeben, dass ein schwarzer Infinity [...] die Kontrolle verloren und sich mehrere Male überschlagen hat und auf dem Bürgersteig [...] zum Halten gekommen ist. Das Auto schmetterte dabei gegen mehrere Bäume und einen Laternenpfosten. Ein männlicher Passagier wurde noch an der Unfallstelle für tot erklärt", so die örtliche Polizei in einem frühen Statement.

Die glücklicherweise nur leicht verletzte Adrianna Lemuss teilte kurz nach dem Unglück ein Video auf Twitter, in dem sie vom Tod ihres Freundes berichtete - dass der Unfall unter Einfluss von Alkohol passiert sein soll, bestreitet sie ebenfalls über die soziale Plattform. Phillip "Phizzurp" Klemenov war Mitglied der E-Sport-Organisation H2K-Gaming, das Mannschaften in League of Legends und Call of Duty antreten lässt. Erst Stunden vor dem Unfall hatte der Call-of-Duty-Profi auf seinem Twitch-Kanal gestreamt.

Quelle: CBS via Kotaku