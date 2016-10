Call of Duty: Progamer-Beerdigung live via Twitch übertragen

In der vergangenen Woche erreichte uns die traurige Nachricht, dass der professionelle Call-of-Duty-Spieler und Streamer Phillip "Phizzurp" Klemenov bei einem Autounfall mit Freunden ums Leben gekommen war. Nun haben sich rund 9.000 Fans des Verstorbenen ein letztes Mal in dessen Twitch-Kanal versammelt. Dort wurde nämlich beinahe die gesamte Beerdigung Klemenovs live übertragen - wer also nicht persönlich vor Ort sein konnte, hatte zumindest die Möglichkeit, dem verstorbenen Streamer die letzte Ehre zu erweisen. Wie Kotaku berichtet, soll es dabei im Live-Chat für Twitch-Verhältnisse erstaunlich respektvoll zugegangen sein.

Phillip "Phizzurp" Klemenov war Mitglied der E-Sport-Organisation H2K-Gaming, die Mannschaften in League of Legends und Call of Duty antreten lässt. Am 2. Oktober war Klemenov zusammen mit seiner Freundin Adrianna Lemuss und einem weiteren Freund bei hoher Geschwindigkeit in einem Auto verunglückt. Erst Stunden vor dem Unfall hatte der Call-of-Duty-Profi auf seinem Twitch-Kanal gestreamt und Zuschauer an seinem Können und Enthusiasmus für Call of Duty teilhaben lassen.

Quelle: Kotaku