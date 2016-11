Morgen ist es soweit, dann verwickelt uns der neue Call-of-Duty-Ableger Infinite Warfare in hitzige Science-Fiction-Gefechte. Dass es den meisten Spielern neben der Kampagne wie üblich eher um den Mehrspielermodus geht, dürfte klar sein - und Entwickler Infinity Ward beschert Veteranen dieses Mal zwei neue Mehrspielermodi, die keine Langeweile aufkommen lassen sollen. Im Video stellen wir euch den Black-Ops-3-Spielern vermutlich vertrauten Defender-Modus vor, in dem es im Kampf um eine Drohne vor allem auf geschicktes Teamplay ankommt. Des Weiteren zeigen wir euch den Mehrspielermodus Frontline, der mit saftigen Rüstungsboni innerhalb der eigenen Teamzone besonders anfängerfreundlich daherkommen soll. Hier sammeln wir insbesondere durch Abschüsse in der feindlichen Zone Punkte.



So weit zum Mehrspielermodus: Die ersten 20 Minuten der Kampagne findet ihr in einem separaten Video, während wir im kommenden Testvideo näher auf Mehrspieleraspekte wie dem Rigs- und Craftingsystem sowie auf die Kampagne und den Zombiemodus eingehen. All das und weitere Informationen, Bilder und Trailer findet ihr wie immer auf unserer umfangreichen Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare. Dort gibt es auch unter anderem Neuigkeiten zum zeitgleich veröffentlichten PS-VR-Spiel Jackal Assault Experience, den alle PS4-Besitzer gratis erhalten sollen. Infinite Warfare erscheint am morgigen 4. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.