Call of Duty: Modern Warfare Remastered: Originaler Announcer und mehr sind wieder zurück

Derzeit warten viele Fans der Call-of-Duty-Serie auf den neuesten Teil: Call of Duty: Infinite Warfare. Doch hier freut man sich nicht nur auf die neue Kampagne, sondern überdies auf das in der Legacy Edition mitgelieferte Call of Duty: Modern Warfare Remastered, eine überarbeitete Version eines der beliebtesten Teile der Reihe.

Was den Multiplayer-Modus dieser Version angeht, gab Lead Designer Amos Hodge einige interessante Details über Twitter bekannt. Für alle klassischen Spielmodi wird man wieder den bekannten und beliebten Announcer des Originals zu hören bekommen. Daneben überarbeitete man die Sounds einiger Waffen wie beispielsweise der Desert Eagle, RPD, M40A3 und einigen anderen, um sie näher an die Originale zu bringen. Alle bekannten Playlists werden ebenfalls wieder mit dabei sein und sogar um ein paar neue erweitert.

Die "Create-a-Class Items" der privaten Matches werden direkt freigeschaltet sein. Wenn man also ein privates Match startet, hat man Zugriff auf alle Waffen, Perks, Killstreaks und mehr. Auch das Strafe Jumping ist wieder mit von der Partie. Fans des Klassikers dürfen sich also auf eine dem Original sehr nahe Spielerfahrung einstellen.

Call of Duty: Infinite Warfare wird am 4. November für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Nur die Legacy Edition wird Call of Duty: Modern Warfare Remastered enthalten!

Quelle: VG247