Erst vor wenigen Tagen wurde über die offizielle Webseite des kommenden Shooters Call of Duty: Infinite Warfare bekannt gegeben, dass wir zum Spielen der Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare die Spieldisc im Laufwerk haben werden müssen - und das, obwohl es sich dabei um einen Downloadtitel handelt. War man sich bislang nicht ganz sicher, ob es sich bei dieser Information um eine fehlerhafte oder ungenaue Formulierung handelte, ist die Disc-Pflicht inzwischen bestätigt. Eine Ausnahme gibt es allerdings für diejenigen, die Infinite Warfare in der Legacy- beziehungsweise Legacy Pro-Edition oder einem digitalen Pendant vorbestellt und bereits bezahlt haben. Wer nämlich bereits zugeschlagen hat, bekommt ab heute einen Code, mit dem sich Modern Warfare Remastered bereits 30 Tage vor der offiziellen Veröffentlichung spielen lässt - auch ohne Spieldisc.

Dazu gehören Spieler, die den Titel bereits über den PlayStation Store, GameStop, Media Markt oder Saturn erworben haben. Einzig im Fall des PlayStation Stores gibt es keinen Early-Access-Code, dort solltet ihr das Spiel nach erfolgtem Kauf automatisch in eurer Spielbibliothek sehen. Die Early Access-Phase soll am 3. November enden - einen Tag vor der regulären Veröffentlichung von Call of Duty: Infinite Warfare. Ab diesem Datum gilt dann auch für Vorbesteller der Retail-Fassung die erwähnte Disc-Pflicht. Für weitere Ankündigungen, Informationen, Trailer und mehr rund um Call of Duty: Infinite Warfare haltet ihr auch in Zukunft einfach unsere umfangreiche Themenseite im Blick. Das Spiel erscheint am 5. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: VG24/7