Call of Duty ​Modern Warfare Remastered: Offenbar Disc von Infinite Warfare nötig

Wer sich die Legacy Edition des kommenden Shooters Call of Duty: Infinite Warfare kauft, der bekommt das Spiel Call of Duty: Modern Warfare Remastered kostenlos dazu. Dabei handelt es sich um einen Download des Spiels.

Doch wie auf der offiziellen Website des Shooters nun zu lesen ist, steht dort: "Modern Warfare Remastered is a full game download (game disc must be inserted to play Modern Warfare Remastered)." Dies heißt also übersetzt, dass zum Spielen von Modern Warfare Remastered die Spiele-Disc eingelegt werden muss. Hier ist offenbar die Spiele-Disc von Infinite Warfare gemeint. Man wird also allem Anschein nach immer die Disc ins Laufwerk legen müssen, wenn man Modern Warfare Remastered spielen will.

Activision hat sich hierzu bisher noch nicht geäußert. Es könnte sich um einen Fehler auf der Seite oder um einen missverständlich formulierten Satz handeln. Von der deutschen Website von Call of Duty: Infinite Warfare wird man auf die englische Seite von Modern Warfare Remastered weitergeleitet, weswegen es hierzu auch keine offizielle deutsche Formulierung gibt, die man zum Vergleich hätte heranziehen können.

Es wird aktuell vermutet, dass dies eine neue Voraussetzung für das Spiel sein könnte, um zu verhindern, dass Spieler nach dem Durchspielen von Infinite Warfare den Markt mit gebrauchten Versionen fluten. So müsste man zwingend die Spiel-Disc behalten, um das Download-Spiel Call of Duty: Modern Warfare Remastered spielen zu können. Sofern sich Activision hierzu nicht bald äußert, werden wir zum Release von Infinite Ware am 4. November wissen, ob man die Disc wirklich zwingend braucht.

