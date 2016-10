Call of Duty: Live-Action-Trailer zu Infinite Warfare veröffentlicht

Bis zur Veröffentlichung von Call of Duty: Infinite Warfare Anfang November ist es nun nicht mehr lange hin - nun hat Publisher Activision einen Live-Action-Trailer veröffentlicht, der die abgedrehte Natur des Science-Fiction-Kriegsspiels anhand wuchtiger Spezialeffekte und echter Schauspieler darbietet. Zu diesen gehören unter anderem der aus der TV-Serie Entourage bekannte Darsteller Michael Phelps und Spaßvogel Danny McBride, der zuletzt etwa Figuren in Filmen wie Sausage Party und Angry Birds seine Stimme lieh. Der von Regisseur Peter Berg inszenierte Trailer zeigt die Flucht des Otto-Normalbürgers von der Erde und anschließend feurige Weltraumgefechte und erbitterte Kämpfe in der Schwerelosigkeit unter Einsatz etlicher explosiver Waffen.



Call of Duty: Infinite Warfare kommt von Entwickler Infinity Ward und soll am 4. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Wer schon jetzt einen besonders tiefen Weltraumausflug plant, wird sich den knapp 50 Euro teuren Season Pass zulegen können, der vier Post-Launch-DLCs umfassen wird. Zuletzt hatten Infinity Ward und Activision den Shooter allen interessierten Spielern in einer offenen Testphase zur Verfügung gestellt - unser Redakteur Oliver Nitzsche gab seine Eindrücke und Erfahrungen im Video zum Besten. Für weitere Informationen, Trailer, Bilder und mehr rund um Call of Duty: Infinite Warfare haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Activision