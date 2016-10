Call of Duty: Infinite Warfare - die Trophäen, Liste aller PS4-Erfolge

Bis zur Veröffentlichung von Call of Duty: Infinite Warfare ist es jetzt nur noch einige wenige Tage hin. Wer sich abseits des futuristischen Geballers noch zu Erfolgs- und Trophäensammlern zählt, kann sich nun schon einmal vorbereiten: Die gesamte Liste aller Trophäen der PlayStation-4-Version des Spiels aus dem Hause Infinity Ward hat es bereits ins Netz geschafft. Insgesamt gibt es 51 Trophäen zu sammeln, eine davon Gold, zwölf Silber und 37 Bronze - die begehrte Platin-Trophäe gibt es wie gewohnt als krönenden Abschluss aller zu erledigenden Aufgaben.

Zehn der Trophäen gibt es im Zombie-Modus zu verdienen - eine etwa für das Freischalten von David Hasselhoff - die restlichen Trophäen verdient ihr euch durch etliche missionsbezogene Ziele und spezielle Gameplay-Herausforderungen - darunter etwa das Scannen von zehn Waffen, das Töten eines Gegners, während man im Anti-Gravitationsfeld seiner eigenen Granate schwebt und mehr. Die gesamte Liste der Infinite-Warfare-Trophäen findet ihr auf der Seite PSN Profiles.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wer das Spiel auf einem PC spielen möchte, kann schon einmal einen Blick auf die offiziellen Systemanforderungen des Titels werfen. Wer bereits längerfristige Weltraumausflüge plant, findet außerdem bereits Informationen zum Season-Pass. Für kommende Ankündigungen, Informationen, Bilder, Trailer und Tests zu Call of Duty: Infinite Warfare haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: PSN Profiles via Dualshockers