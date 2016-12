Call of Duty: Infinite Warfare kostenlos spielen: Test-Version ab 15. Dezember

Call of Duty: Infinite Warfare kostenlos spielen - Activision macht's möglich. Wie der Publisher mitteilt, steht vom 15. bis 20. Dezember 2016 eine Test-Version des aktuellen Ego-Shooters auf PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereit. In Probierfassung spielt ihr beispielsweise die ersten beiden Level "Rising Threat" und "Black Sky" aus der Einzelspieler-Kampagne. Darüber hinaus steht euch der Mehrspieler-Modus zur Verfügung, den ihr bis Stufe 15 frei erkunden dürft. Der Zombie-Modus ist in der Test-Version von Call of Duty: Infinite Warfare ebenfalls spielbar. In dieser Variante versucht ihr, euch in einem von Zombies überrannten Freizeitpark der 1980er Jahre zu behaupten - die Levelgrenze liegt bei Stufe 3.

Wer sich nach dem Spielen zum Kauf entscheidet, kann die erspielten Fortschritte aus der Test-Version in die Vollversion übertragen. Um am Test-Wochenende von Call of Duty: Infinite Warfare teilzunehmen, ladet ihr euch einfach den benötigten Spiele-Client über Steam, Xbox Live beziehungsweise aus dem PlayStation Store herunter. Um den Mehrspieler-Modus und die Variante Zombies in Spaceland spielen zu können, wird eine Mitgliedschaft bei Xbox Live und PlayStation Plus vorausgesetzt. Beachtet, dass es sich zwar um eine Test-Version handelt, ihr aber das vollständige Spiel herunterladet. Bei einem möglichen Kauf müsst ihr Call of Duty: Infinite Warfare daher nicht noch einmal herunterladen.

Weitere Infos erhaltet ihr auf unserer Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare. Zuletzt kamen Berichte auf, wonach die Retail-Verkäufe von Call of Duty: Infinite Warfare in den USA um 50 Prozent zurückgegangen sind. Als Vergleichswert wurden die Abverkäufe des Vorgängers Call of Duty: Black Ops 3 im November des vergangenen Jahres 2015 herangezogen.