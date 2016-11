Seit Freitag der vergangenen Woche ist nun auch Activisions Call of Duty: Infinite Warfare auf dem Markt - wie gewohnt ist es heute an der Zeit, einen ersten Blick auf die Verkaufszahlen des neuen Releases zu werfen. Und die fallen in Großbritannien offenbar erstaunlich schwach aus, zumindest im Vergleich zum direkten Vorgängertitel Call of Duty: Black Ops 3 aus dem Jahr 2015: Um ganze 48,4 Prozent sollen die Verkäufe von CoD: IW im Vergleich heruntergegangen sein, wie die Seite GFK Chart-Track berichtet. In Betracht gezogen wurden hier zwar nur physische Verkäufe - die nicht zu unterschätzenden Digitalverkäufe stehen hier also außen vor - doch hat die Call-of-Duty-Reihe seit ihrem letzten Teil offenbar tatsächlich an Beliebtheit einbüßen müssen.

Im Gegensatz zu Infinite Warfare war Black Ops 3 zwar neben PC, PlayStation 4 und Xbox One auch noch für PS3 und Xbox 360 erschienen, doch selbst im Zahlenvergleich nur unter Berücksichtigung von PS4 und Xbox One fällt Activisions neuster Shooter offenbar um ganze 43,6 Prozent ab. Dies äußert sich auch in den offenbar dramatisch gesunkenen Spielerzahlen auf dem PC. Trotzdem thront das Spiel nun in Großbritannien auf dem ersten Platz - gefolgt von Konkurrent Battlefield 1 auf Platz 2 und FIFA 17 auf Platz 3. Für weitere Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um Call of Duty: Infinite Warfare haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: GFK Chart-Track via Reddit