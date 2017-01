Dass Call of Duty zu den erfolgreichsten Videospielmarken aller Zeiten gehört, ist kein Geheimnis. Seit bald einer Dekade beehrt uns Publisher Acitivion jedes Jahr aufs Neue mit einem frischen Ableger der beliebten Kriegsspielreihe, und das Jahr 2016 hat da mit Call of Duty: Infinite Warfare keine Ausnahme gemacht. Und standen die Zeichen für das Spiel im futuristischen Sci-Fi-Setting nach dem ersten Trailer zunächst eher schlecht, hat sich auch Infinite Warfare zum Verkaufsschlager gemausert, und die Marke Call of Duty erneut zur weltweit erfolgreichsten überhaupt gemacht. Auf seiner offiziellen Webseite hat Activision verlauten lassen, dass die Marke basierend auf Umsatzzahlen zum siebten Mal in den letzten acht Jahren den Status "meistverkauftes Konsolen-Videospielfranchise" für sich beansprucht hat - in den USA sogar zum achten Mal.

Dass die Marke Call of Duty auch im vergangenen Jahr wieder den Umsatzthron besetzt hat, ist wenig verwunderlich: Neben dem extrem erfolgreichen Infinite Warfare, das allerdings erst im November des vergangenen Jahres erschien, hatte Activision immerhin noch den Vorgänger Black Ops 3 im Rennen, der im November 2015 erschienen war, und somit auch in 2016 noch ordentlich mitmischen konnte. Deswegen ist Call of Duty mit zwei Titeln im Jahr 2016 noch einmal erfolgreicher als etwa der direkte Konkurrent Battlefield, dessen vorletzter Titel Battlefield Hardline im Jahr 2016 keine große Präsenz mehr hatte, und so das neue Battlefield 1 als "Alleinverdiener" ins Rennen schickte.

Quelle(n): Activision, VG24/7, Mediabiz