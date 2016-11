Call of Duty: Infinite Warfare: So spielt sich die Jackal-Mission in VR

In Call of Duty: Infinite Warfare geht es ab ins Weltall, wo ihr natürlich auch Raumschlachten ausfechten müsst. Wer eine Playstation VR besitzt, der darf dies sogar in Virtual Reality tun.

Allerdings nicht direkt im Spiel, sondern anhand einer besonderen Mission: Die Jackal-Mission ist für Besitzer eines Playstation-VR-Headsets kostenlos und lässt euch gegen Wellen von feindlichen Raumjägern kämpfen. Dabei seid ihr mitten im Geschehen und könnt euch frei im Cockpit umsehen, während ihr euer Schiff durchs All lenkt.

Unsere Redakteure Simon Fistrich und OIiver Nitzsche haben sich in das Abenteuer gestürzt und die Jackal-Mission durchgespielt. Anhand eines Videos seht ihr, was sie erlebt haben und ob es sich lohnt, in VR zu spielen. Die Mission ist nicht allzu lang, sodass ihr im Video im Prinzip sogar einen kompletten Walkthrough erlebt.

Call of Duty: Infinite Warfare ist seit heute für PC, Xbox One und Playstation 4 erhältlich. Wenn ihr wissen wollt, wie es sich spielt, dann lest euch unseren Test durch.