Call of Duty: Infinite Warfare wird erstmals in der Serienhistorie über ein Crafting-System verfügen. Im Multiplayer-Modus dürfen Spieler ihre eigenen Schießprügel auf- und umrüsten. Dafür muss die Ingame-Währung namens "Salvage" (frei übersetzt: "Altmetall") investiert werden, die auf verschiedenen Wegen eingesammelt werden kann. Für jedes Match gibt es Salvage, bei einem Sieg mehr als bei einer Niederlage. Je nach Seltenheitsgrad von Waffe beziehungsweise Waffenteil wird ein höherer Betrag fällig. Im neuen Video zu Call of Duty: Infinite Warfare unterhalb dieser Zeilen erfahrt ihr mehr.

Vorbesteller der PS4-Version von Call of Duty: Infinite Warfare dürfen bereits heute erste Erfahrungen mit dem neuen Waffen-Crafing-System sammeln. In der Betaversion wird das Features nämlich verfügbar sein. Die geschlossene Testphase beginnt um Punkt 17 Uhr deutscher Zeit. Der Preload ist seit dem gestrigen Abend möglich. Am nächsten Wochenende dürfen sich dann auch Xbox-User in die Multiplayer-Schlacht stürzen. Eine PC-Beta wird es hingegen nicht geben. Alle weiteren Infos zum nächsten Teil der langlebigen Ego-Shooter-Reihe findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.